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Ekonomi Her tahmini tutan Mert Başaran'dan altın öngörüsü
Ekonomi

Her tahmini tutan Mert Başaran'dan altın öngörüsü

Yeniakit Publisher
2023-04-08 10:04:00 -
Her tahmini tutan Mert Başaran'dan altın öngörüsü

Emlak ve Yatırım Uzmanı Mert Başaran, altın fiyatları ile ilgili yaptığı değerlendirmede dikkat çeken ifadeler kullandı. İşte Başaran'ın altın öngörüsü...

 RECEP YEŞİL  İSTANBUL 

Emlak ve Yatırım Uzmanı Mert Başaran, "Altın fiyatları yükselecek mi?" şeklindeki soruyu cevapladı.

Sıfır Noktası isimli YouTube kanalına konuk olan Başaran dikkat çeken ifadeler kullandı.

Başaran şunları söyledi:

Altında 2070 tarihi zirve, dolar bazı tarihi zirve. Burayı iki kez gördü. Şimdi üçüncü kez buraya yaklaşıyor. Üçüncü kez burayı kırarsa önü çok açılacak. Önümüzdeki dönemde burayı görme ve kırma ihtimali var. Ama tabi buradaki banka batma durumlarıyla ilgili biraz. Ama gün sonunda baktığımızda; orta vadede doların da ucuz kalmasından dolayı altın güvenli görünüyor. 
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Ama en güvenli şuan; ben dolarcı değilim, doları da yatırım aracı olarak görmüyorum. Uzun vadede paranızı eritir. Tekrar altını çiziyorum dolar da yatırım değildir.

Türkiye'de dolar aşırı baskı altında olduğu için seçim de yaklaştığı için seçime kadar doların yavaş yavaş artmasını öngörüyorum. 

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