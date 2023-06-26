Her tahmini tutan isimden çok kritik dolar uyarısı! 'Sadece saatler kaldı' diyerek milyonlara çağrı yaptı

Para Piyasaları Uzmanı İslam Memiş, doları olanlara çok kritik uyarılarda bulundu.

Faiz artırımının ardından döviz ve altında görülen artış nispeten gerilerken bayram sonra piyasaları neyin beklediği merak konusu oldu.

Altın ve Para Piyasaları Uzmanı İslam Memiş, özellikle elinde dolar bulunduranları uyardı.

İşte İslam Memiş'in bizi nelerin beklediğini anlattığı o açıklamaları:

Piyasa kahini İslam Memiş, bayram öncesi piyasaların sadece 1,5 gün açık kalacağını hatırlatarak bayram tatili sırasında yurt dışı piyasalardaki gelişmeler ve verilerin etkili olacağını belirtti. Ağırlıklı olarak Avrupa'dan gelecek açıklamalar piyasalara şekil verecek.

Peki bayram sonrasında bizi neler bekliyor?

Altın ve Para Piyasaları Uzmaın İslam Memiş, tv100'deki yazısında tek tek yatırım araçlarını değerlendirdi.

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Memiş'e göre Borsa İstanbul yeni girişler için fırsatlar verecek. Takip edilmesi gereken bant aralığı ise 5400 ile 5770 puan arası.

Borsa İstanbul'da ne yapmalı?

Memiş, alım yapacakların bu seviyelere göre hareket etmesi gerektiğini kaydetti.

Dolara da değinen Memiş, 25.23 liradan geçen haftayı kapatan dolarda geri çekilme beklediğini söylerken takip edilecek seviyelerin 23,70 ile 24 lira arası olduğunu belirtti.

Doları olan ne yapmalı?

Memiş elinde dolar olanların pariteyi kullanarak fırsatlar yakalayabileceğini söyledi.

Finansal analist İslam Memiş, euro dolar paritesinde düşüşün olduğunu kaydederek 1,0850 ile 1,08 seviyelerinden paritenin güzel fırsatlar sunacağını belirtti. Beklediği seviyenin 1.15 olduğunun altını bir kez daha çizdi. Dolar mı euro mu sorusuna cevabının euro olduğunu vurguladı.