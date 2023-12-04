Her tahmini çıkan isimden Bitcoin yorumu: 125 milyon varlık topladı! Bankacılık devi Ripple kripto para ağına katıldı! Yeni gelişme

Her tahmini tutan Lookonchain'e göre, kısa süre önce 42.000 $'ın üzerine çıkan Bitcoin'in devam eden yükselişinin ortasında, önemli bir kripto para yatırımcısı bir dizi stratejik işlem gerçekleştirdi ve tahmini 125,2 milyon $ değerinde önemli bir Bitcoin holdingi ile sonuçlandı.

Bu balina, dijital para alanındaki yatırımlarını aktif bir şekilde yönetiyor ve hareketlerini dalgalı piyasa trendleriyle uyumlu hale getiriyor.

Yatırımcının faaliyetleri ilk olarak 24 Ağustos'tan 2 Eylül'e kadar süren Bitcoin rallisi sırasında 6.000 BTC elde etmesiyle dikkat çekti. Akıllı ticaret taktikleri, bu ivmeden yararlandıkça belirginleşti. 18 Ekim'de balina, satış için Binance değişim platformuna 1.000 BTC yatırarak piyasa koşullarından yararlandı.

Burada durmayan yatırımcı, 8 Kasım'da Binance'e 1.000 BTC'lik bir başka parti daha taşıyarak stratejilerini sürdürdü. Bugün, Bitcoin'in değeri tırmanmaya devam ederken, Lookonchain, yatırımcının Binance'e 1.000 BTC'lik ek bir miktar aktararak başka bir satış gerçekleştirdiğini bildirdi.

Bu iyi zamanlanmış işlemlerin ardından, balinanın mevcut varlıkları 3.000 BTC'lik etkileyici bir zuladan oluşuyor. Bu varlıkların tahmini değeri yaklaşık 125,2 milyon dolardır ve gerçekleşmemiş kârı 45,8 milyon dolara yaklaşmaktadır. Bu rakamlar, özellikle zamanlama ve piyasa duyarlılığının başarıyı belirlemede çok önemli rol oynadığı değişken kripto para piyasalarında, stratejik alım satım.

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Dünya çapındaki finans devleri daha güvenli ve işlevli kripto para saklama hizmeti verebilmek adına bir araya geldi. Şirketler tarafından 4 Aralık Pazartesi günü yapılan ortak bir duyuruda, Standard Chartered tarafından desteklenen Zodia Custody’nin Ripple’a ait Metaco’nun kripto paraların saklanması ve mutabakatını sağlamak üzere tasarlanan ağına katıldığına yer verildi.

Söz konusu açıklamada, sağlanan iş birlikleri kapsamında temellendirilen “alt saklama” hizmetlerinin sektör için faydaları vurgulandı. Zodia Custody CEO’su Julian Sawyer konu hakkında yaptığı açıklamasında, Metaco ile ortaklığın önemini işaret ederken alt saklama sistemini birden fazla saklama kuruluşunun birbirine bağlı olduğu “üçüncü nesil kripto saklama” olarak tanımladı.

Sawyer açıklamasının devamında şirketler tarafından sunulacak kripto para saklama hizmetini şu örnekle detaylandırdı:

Örneğin Brezilya’daki bir müşteri varlıklarını İngiltere’de saklamak isteyebilir. Dolayısıyla bizi alt saklama kuruluşu olarak kullanabilir ve düzenleyici izinlerimizi vs. kullanabilirler. Bence piyasada bulunan çoklu ağlar, saklama kuruluşlarını birbirine bağlamak ve saklama kuruluşlarını borsalara ve platformlara uyumlu bir şekilde bağlamak açısından gerçekten kilit öneme sahiptir.

Zodia Custody’nin İngiltere Finansal Hizmetler Otoritesi (FCA) kaydı bulunuyor.

Özellikle 2022 yılında kripto para borsası FTX’in iflasıyla birlikte üçüncü tarafların kripto para saklama hizmetine karşı duyulan güven azaldı. Bu durum Metaco gibi çok daha güvenli ve merkeziyetsiz saklama hizmetleri sunan şirketlerin öne çıkmasına yol açtı.

Kısa süre önce Metaco ve HSBC arasında sağlanan ortalık Ripple cephesinde heyecan yaratmış.