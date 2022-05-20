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Gündem Her şeye burnunu sokan İstanbul Barosu neredesin? Avukatın avukata yaptığına bak!
Gündem

Her şeye burnunu sokan İstanbul Barosu neredesin? Avukatın avukata yaptığına bak!

İstanbul Barosu’na üye avukat Sibel Soydemir, kanuna aykırı olarak işten çıkarıldığı gerekçesiyle işvereni durumundaki avukata tazminat davası açtı. İşten çıkardığı halde SGK’ya durumu "istifa" olarak bildiren işveren avukat 21.633 TL kötü niyet tazminatına çarptırıldı.

Yeniakit Publisher
2022-05-20 16:49:00 -
Her şeye burnunu sokan İstanbul Barosu neredesin? Avukatın avukata yaptığına bak!

İstanbul Barosu’na üye avukatlar arasında yaşanan olay mahkemelik oldu. Baroya bağlı Sibel Soydemir isimli avukat, korona salgını döneminde iş feshi yasağı varken kanuna aykırı olarak işten çıkarıldığı gerekçesiyle kendi gibi avukat olan işvereni hakkında tazminat davası açtı. Soyremir’i sahte evrak düzenleyerek Sosyal Güvenlik Kurumu'na (SGK) durumu "istifa" olarak bildiren işveren avukat hakkında karar çıktı.

21.633 TL’lik tazminat cezası

İstanbul Anadolu 3’üncü İş Mahkemesi’nde açılan davada karar çıktı. Mahkeme, işvereni avukatı 21.633 TL’lik kötü niyet tazminatına çarptırırken Yargıtay’dan karara onama geldi.

İstanbul Barosu 3 maymunu oynadı

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan liderliğindeki AK Parti hükümetine karşı her türlü kirli operasyonlara destek vermekten geri durmayan ve CHP’nin arka bahçesine dönerek her şeye burnunu sokan İstanbul Barosu, kararla birlikte evrakta sahtecilik yaptığı kesinleşen avukata karşı hiçbir disiplin işlemi uygulamadı.

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