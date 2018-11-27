



RİZE (AA) - Spor Toto Süper Lig'de 30 Kasım Cuma günü sahasında MKE Ankaragücü ile karşılaşacak Çaykur Rizespor'da Fernando Boldrin, Ankaragücü karşısında sadece galibiyete odaklandıklarını belirtti.

Brezilyalı oyuncu Boldrin, Mehmet Cengiz Tesisleri'nde idman öncesi gazetecilere yaptığı açıklamada, Demir Grup Sivasspor'a karşı iyi bir mücadele ortaya koyarak üç hafta sonra puan aldıkları için mutlu olduklarını söyledi.

Yedikleri golde maçın hakeminin VAR hakemleriyle uyumlu karar veremediğini ifade eden Boldrin, "VAR sistemi ile Sivasspor maçındaki yapılan hata sezon başından bu yana yapılan ilk hata değil. Bu nedenle daha dikkatli davranılması gerektiğini düşünüyoruz. Karar doğru olsa üç puan alacaktık. Normal şartlarda bir puan iyi ama bulunduğumuz konum itibari ile yeterli bir puan değil." diye konuştu.

Boldrin, bulundukları durumun çok zor olduğuna değinerek, "Her şeyden önce üç puana ihtiyacımız var. Ankaragücü karşısında sadece galibiyete odaklanmış durumdayız. Bu kötü gidişatın sona ermesi için daha çok çalışmalıyız. Bu haftayı bunun için değerlendireceğiz. Maçta oyuncuların bireysel performanslarının yüzde 100'ünden fazlasını ortaya koyması gerekiyor." ifadelerini kullandı.





- "Daha iyi oynamam gerekiyor"





Takım olarak galibiyet serisine ihtiyaç duyduklarını vurgulayan Brezilyalı orta saha oyuncusu, şöyle devam etti:

"Daha fazlasını yapabileceğimi biliyorum. Daha iyi oynamam gerekiyor. Takım olarak gerçek bir grup gibi hareket etmeliyiz. Herkesin birlikte kazandığı ve kaybettiği şekilde hareket etmeliyiz. Ben, Vedat veya Umar'dan bir şeyler beklemek yerine komple takımdan daha fazlasını beklemek doğru olacak."

Yeşil-mavili ekip, MKE Ankaragücü maçı hazırlıklarını, teknik direktör Okan Buruk yönetiminde Mehmet Cengiz Tesisleri'nde 19 yaş altı takımı ile taktik ağırlıklı antrenman maçı yaparak sürdürdü.