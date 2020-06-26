Her şey saniyeler içinde oldu! İsmail Saymaz canlı yayında geri vites yaptı

Gazeteci İsmail Saymaz Haber Global'de yayınlanan bir canlı yayına katıldı. Yayında birçok konuda açıklamalarda bulunan İsmail Saymaz, avukat Cem Kaya'ya da bir takım ithamlarda bulundu. Kaya'nın sert çıkışı sonrası Saymaz, geri vites yaparak özür dilemek zorunda kaldı.

"Bir itham ettiniz arkasında durun"

Program esnasında Saymaz, tutuklu gazeteciler tartışması esnasında avukat Kaya'ya yönelik ithamlarda bulundu. Kaya, Saymaz'ın sözlerine "Ya bir mügalata yapmayın da bakın. Bir itham ettiniz arkasında durun mertçe. Dediniz ki ajan, casus. Dediysem yayını terk ediyorum. Ben cübbeyle geldim bu adamın talebesiyim. Ben size aldım sulh ceza mahkemesinin kararını okudum. Ben yazmadım bu kararı ya. Ben 5 sulh ceza mahkemesinin verdiği kararı okudum. Ben kimseye demedim. Ama diyorki soruşturma savcısı ifşa ettiğin için seni tutukluyorum" şeklinde cevap verdi. Kaya'nın sert çıkışı sonrası sözlerine dayanak bulamayan Saymaz geri vites yaparak, "Sizden özür dilerim. Bakın canlı yayında özür diliyorum" dedi.