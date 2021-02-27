Her şey 'çöp' güzel olacak! İşte İmamoğlu'nun o muhteşem vaadi

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CHP'li Bakırköy, Kadıköy, Kartal, Maltepe ve Ataşehir ilçe belediyelerinde işçiler tarafından başlatılan grev sokaklarda çöp yığınlarının oluşmasına sebep oldu. Koronavirüs salgını döneminde sokaklarda çöp dağları oluşurken, İBB ise çöplere müdahale etmedi. İstanbul Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın İBB Başkanlığı devraldığı dönemden önceki haline tekrar döndü.

'İstanbul'u hep birlikte temiz tutacağız'

Yaşanan çöp krizi, İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu'nun seçimi kazandıktan sonra yaptığı bir konuşmayı gündeme getirdi. CHP'li İmamoğlu'nun konuşması sosyal medyada milyonlar tarafından paylaşılırken, İmamoğlu söz konusu videoda şu sözleri vermişti:

"Bugünden itibaren yolda giderken arabadan camdan dışarıya çöp atmayacağız. Yere çöp atmayacağız, atanları uyaracağız. İstanbul'u hep birlikte temiz tutacağız. Hep birlikte."