Her şey canlı yayında oldu! Depremzede vatandaşlar FOX TV'yi rezil etti

RECEP YEŞİL İSTANBUL Her fırsatta Türkiye'ye karşı algı operasyonu çekmeye kalkışan FOX TV, aklınca deprem felaketini fırsat bildi.

FOX TV merkezi Kahramanmaraş olmak üzere Malatya, Gaziantep, Hatay, Adana, Kilis, Adıyaman, Diyarbakır, Şanlıurfa, Osmaniye'de büyük yıkıma neden olan 7,7 ve 7,6 şiddetindeki depremlerin henüz birinci gününde kahraman Mehmetçiklerimizi hedef almıştı.

Muhalefetin yayın organı işlevi göre FOX TV'nin yayınında sunucu Burak Birsen'in konuğu olan Nasuh Mahruki, "Bizim ordumuz var onlar neden çıkmıyor sahaya? Oturuyorlar yerinde" diyerek Mehmetçik'in sahaya inmediğini ve arama-kurtarma çalışmalarına destek vermediği yalanını söylemişti. Sunucu Birsen de Mahruki'ye çanak tutarak, "Neden Türk Silahlı Kuvvetleri böyle bir sorumluluğu üstlenmiyor" demişti. Tam o anda ise arka ekrandaki görüntülerde, Malatya'daki askerlerin vatandaşlara yardım ettiği anlar yer almıştı.

İş makinaları çalışırken yalan söylediler

Önce 'oturuyorlar' diyerek depremzedelere yardım eden Mehmetçik'e iftira atan FOX TV'nin muhabiri sahada provokasyon peşinde koştu. Muhabir gözünün önünde çalışan ekipleri, iş makinasını ve kamyonu görmezden geldi. "AFAD ekiplerini göremiyorum" diyen muhabirin mikrofon uzattığı şahıs ise "Bir balyoz ve bir kürekle" vatandaşların çalıştığı yalanını ortaya attı.

Depremzede vatandaşlar FOX TV'yi rezil etti

Türkiye'nin yaşadığı en ağır felakette; adeta devlet ve millet düşmanı kesilen FOX TV'nin bir diğer muhabiri de algı peşinde koştuğu bölgede depremzede vatandaşların tepkisiyle karşılaştı.

FOX'un rezil edildiği görüntüler ekrana yansıdı.