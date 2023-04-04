Her sene aynı numara! Bayram öncesi bu tuzağa dikkat

Ramazan Bayramı'nın gelmesine bir aydan az süre kaldı. Bayramda rahat ulaşım sağlayabilmek için erkenden otomobil kiralamak isteyen bazı vatandaşlar şimdiden rezervasyon yaptırmaya başladı. Eskişehir’de uzun yıllardır oto kiralama işi yapan Hasan Köle, bayramda yoğunluğun çok olacağını, araç kiralamak isteyenlerin en az 15 gün önceden rezervasyon yaptırmaları gerektiğini söyledi. Kahramanmaraş merkezli meydana gelen depremler sonrasında dolandırıcıların çoğaldığını, genellikle de internetten yapılan rezervasyonlarda dolandırıcılık riskinin olduğunu belirten Hasan Köle, vatandaşların dolandırıcılara karşı dikkatli olmaları konusunda uyardı.

“En azından 15 ila 20 gün önceden rezervasyon yapmaları gerekiyor”

Vatandaşların araç kiralama işlerini önceden planlamadığını belirten Hasan Köle, son güne bırakılan araç kiralamalarında zorluklar yaşandığını söyledi. Erken rezervasyon ile ekonomik olarak da rahat bir kiralama yapılabileceğini dile getiren Köle şöyle konuştu:

“Bayramda yoğunluk bekliyoruz. Şuan Ramazan ayındayız ama bayram için rezervasyonlar almaya başladık. Bayramın yoğun geçeceğine inanıyoruz çünkü her sene bayramlar yoğun geçiyor. Araç kiralayacak olan müşterilere bir şey söylemek istiyorum; rezervasyonlarını bayramdan önce yapmaları gerekiyor. En azından 15 ila 20 gün önceden rezervasyon yapmaları gerekiyor ki ekonomik grup dediğimiz ucuz araçları bulabilsinler. Genellikle vatandaşlar son günlere bırakıyorlar bu tür araç kiralamalarını. Benim tavsiyem son güne bırakmasınlar. Önceden gelip, rezervasyonlarını yaptırırlarsa daha iyi olur diye düşünüyorum. Bayram yaklaştıkça ekonomik grup araçlarımız bitiyor, bu sebeple işini son güne bırakan vatandaşlar tatil günlerinde araç bulamıyorlar. Kiralama fiyatlarından bahsedecek olursak, bayram zamanında ekonomik grup dediğimiz araçların günlük kiralama fiyatı ortalama 800 ila 850 lira bandında oluyor. Bir üst gruba, yani orta gruba baktığımız zaman da fiyatların bin ila bin 100 lira arasında olduğunu görüyoruz. Haftalık ya da aylık kiralama yapıldığında ise fiyatlarda değişim sağlanıyor ve daha ekonomik oluyor. Örneğin; ortalama ekonomik paket bir aracı haftalık kiraladığınız zaman 650 ila 700 lira civarında fiyat ödeyebiliyorsunuz."

“Firmalarla yüz yüze gelip rezervasyon yaptırmak daha doğru”

Son yıllarda araç kiralama dolandırıcılarının sayısının çok arttığını dile getiren Hasan Köle, vatandaşların bu tür olaylara karşı dikkatli olması gerektiğini söyledi. Çeşitli yöntemlerle, vatandaşların emeklerini hiçe sayarak, araç kiralamak isteyenlerin paralarının gasp edildiğini dile getiren Köle, “Mesela internet üzerinden mevcut kiralama firmalarının sahte sitelerini kurup, insanları dolandırıyorlar. Hatta geçenlerde basında çıktı, depremzede bir vatandaşı dolandıracakları ama son anda afetten etkilendiği için sanırım üzülüp vazgeçtiler. Bundan başka dolandırılan vatandaşlar olduğunu biliyoruz. Dolandırılan bazı vatandaşlar, dolandırıcıların bir miktar kaparo istediklerini ve kaporayı yatırdıktan sonra bu insanlara ulaşamadıklarını söylüyorlar. Bu şekilde mağdur olan çok fazla insan var. Dolandırılmak istemeyen vatandaşların araç kiralayan firmalarla yüz yüze gelip rezervasyon yaptırmaları daha doğru ve düzgün olur diye düşünüyorum. Hem kendilerini güven altına almış olurlar hem de hangi aracı ve neyi kiraladıklarını daha net görebilirler” dedi.

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