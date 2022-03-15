Her şeker hastasına ameliyat çözüm mü? Şeker hastalığı belirtilerine dikkat!

Şeker hastalığı yani diyabet oldukça fazla rastlanılan bir sağlık sorunudur. Şeker hastalığının meydana gelmesinde birçok faktör etkili olmaktadır.

Şeker hastalığı belirtileri

Yaşam kalitesini düşüren bu hastalık; yorgunluk, yaraların geç iyileşmesi, halsizlik, bulanık görme, hızlı ve istemsiz kilo kaybı, ciltte kaşıntı ve kuruluk, çok su tüketimi ve sık idrara çıkma gibi belirtilerle kendini gösterir.

Dr. Gül Bora Makal,''Kronik bir hastalık olan Şeker hastalığı iki tipdir. Tip 1 diyabette vücutta hiç insülin yapılamaz iken, Tip 2 diyabette yapılan insülin hedef dokuda yeterince fonksiyon göremez. Tip 1 diyabet hastaları sıklıkla zayıfken, Tip 2 diyabet hastaları fazla kilolu ya da obez bireylerdir. Obezitenin getirdiği insülin direnci ilerleyen dönemlerde kendini tip 2 diyabet olarak gösterebilir. Bu sebeple Tip 2 diyabet tedavisinde obezite ile mücadele etmek önemlidir. ''dedi.

Kimler şeker ameliyatı olabilir?

Dr. Gül Bora Makal,''Tip 2 diyabet hastaları için yapılacak cerrahi yöntemi seçmede hastanın yaşam şekli, beslenme alışkanlıkları, kullandığı diyabet ilaçları ve dozları, kişini kilosu ve yaşı etkilidir. Obezite için yaptığımız bazı ameliyatlar aslında kan şekeri regülasyonunu sağladığı için metabolik cerrahi içinde yer almaktadır. Metabolik cerrahi olarak bilinen Şeker ameliyatlarında tüp mide veya gastrik bypass yöntemlerinden biri seçilir. Özellikle tatlı bağımlılığı olan, yüksek doz insülin ve ilave diyabet ilacı kullanan ileri derecede obez hastalarda gastrik bypass yöntemlerinden birisi tercih edilirken, sadece ağızdan tablet şeklinde diyabet ilacı kullanan ileri derecede diyabeti olmayan hastalarda tüp mide yapılabilir. Duodenal switch ya da ileal interpozisyon gibi komplike ameliyatları ise seçilmiş vakalarda tercih etmekteyiz. Elbette ameliyat öncesi kan tahlilleri ve endoskopi gibi görüntüleme yöntemleri son kararı vermemizde yardımcı olmaktadır. Bu sebeple hastaların ayrıntılı anamnez ve fizik muayenesinin yapılması, endoskopi ile mide içinin değerlendirilmesi çok önemlidir. Özetle, uygun vücut kitle endeksinde (30kg/m2 üstü ), pankreas rezervi yeterli olan tip 2 diyabet hastalarına şeker ameliyatları yapılabilir.'' diye belirtti.