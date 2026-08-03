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Yerel Her seferinde ölüyorlardı, bu kez kıyamadı! 5 yavru güvercini kurtardı
Yerel

Her seferinde ölüyorlardı, bu kez kıyamadı! 5 yavru güvercini kurtardı

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Her seferinde ölüyorlardı, bu kez kıyamadı! 5 yavru güvercini kurtardı

Kayseri’de apartmanın havalandırma boşluğunda dünyaya gelen yavru güvercinlerin öldüğünü gören Samiye Duman, bu kez 5 yavruyu bulunduğu yerden çıkardı.

Kayseri’nin Melikgazi ilçesinde yaşayan Samiye Duman, apartmanın havalandırma boşluğunda bulduğu 5 yavru güvercini ölüme terk etmedi.

 

Melikgazi ilçesi Hürriyet Mahallesi’nde yaşayan Samiye Duman, yaşadığı apartmanın havalandırma boşluğunda 5 yavru güvercin buldu. Duman, bulundukları yerden çıkardığı yavruları 344 Evler Camii’ne getirdi. İmamın durumu bildirmesi üzerine adrese Doğa Koruma ve Milli Parklar Kayseri Şube Müdürlüğü ekipleri sevk edildi. Yavru 5 güvercin, ekipler tarafından teslim alınarak, Anadolu Harikalar Diyarı Hayvanat Bahçesi'ne götürüldü. Samiye Duman, “Evimin mutfağının aşağısına yumurtluyordu. Ölüyorlardı. Kıyamadığım için bu sefer aldım getirdim. Çok ölen hayvan olduğu için dayanamadım. Yavrular apartman boşluğunda ölüyor. Su versem olmuyor. Oraya sürekli girilip çıkılmıyor. Zorlandığım için kıyamadım” dedi.

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