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Yerel Amasya'da feci kaza! Çok sayıda yaralı var
Yerel

Amasya'da feci kaza! Çok sayıda yaralı var

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Amasya'da feci kaza! Çok sayıda yaralı var

operasyon var, açıklama yapmış, birkaç saat içerisinde Ankara'da olacağım diyeAmasya'da tarım işçilerini taşıyan minibüsün devrilmesi sonucu meydana gelen kazada, 6'sı çocuk olmak üzere toplam 16 kişi yaralandı.

Söz konusu kaza, saat 06.00 sıralarında Amasya merkeze bağlı Tuzsuz Köyü yolunda meydana geldi.

Tarım işçilerini taşıyan F.G yönetimindeki 31 AEP 818 plakalı minibüs, sürücüsünün direksiyon kontrolünü yitirmesi sonucu yol kenarındaki tarlaya devrildi.

Kazada minibüste bulunan Ş.U. (63), B.U. (21), Z.G. (19), M.K. (19), D.G. (11), S.G. (10), S.G. (45), S.G. (32), S.G. (24), T.G. (15), M.G. (25), A.G. (11), M.G. (10), A.K. (18), N.U. (15) ve T.G. (30) yaralandı.

 

İhbar üzerine bölgeye jandarma, itfaiye ve sağlık ekipleri sevk edildi.

Ekiplerin çalışmasıyla araçtan çıkarılan yaralılar, ilk müdahalenin ardından, ambulanslarla Amasya Sabuncuoğlu Şerefeddin Eğitim ve Araştırma Hastanesi’ne kaldırılarak tedavi altına alındı.

Yaralıların sağlık durumlarının iyi olduğu öğrenildi.

Kazayla ilgili jandarma ekipleri tarafından inceleme başlatıldı.

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