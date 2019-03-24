0553 313 94 23

Her seçim sonrası suratı asılan Fatih Portakal yine heveslendi: Çok heyecanlıyım

Seçim sonuçlarını görünce suratı asılan Fatih Portakal, her seçim öncesi olduğu gibi 31 Mart öncesi de iddialı ve hevesli bir görüntü sergiliyor. Sosyal medya hesabından paylaşımda bulunan Portakal, "Bir araştırma oranı geldi. Tablo o ki, çok heyecanlı bir pazar akşamı yaşayacağız; hem Ankara hem de İstanbul için..." ifadelerini kullandı.

24 Mart 2019 Pazar 13:22
Her seçim sonrası suratı asılan Fatih Portakal yine heveslendi: Çok heyecanlıyım

31 Mart yerel seçimleri öncesi sosyal medya hesabından paylaşımda bulunan FOX TV spikeri Fatih Portakal, ''Bir araştırma oranı geldi. Tablo o ki, çok heyecanlı bir pazar akşamı yaşayacağız'' dedi.

Eline anket ulaştığını ve pazar akşamı çekişmelerin yaşanacağını söyleyen Fatih Portakal, her seçim öncesi olduğu gibi yine umutlu.

Her seçim döneminde FOX TV spikerleri Fatih Portakal ve İsmail Küçükkaya, sonuçlardan önceki ve sonraki tavırlarıyla haber oluyor.

Portakal, hevesli bir görüntü sergiliyor

Seçim sonuçlarını görünce suratı asılan Fatih Portakal her seçim öncesi iddialı ve hevesli bir görüntü sergiliyor.

31 Mart yerel seçimleri öncesi sosyal medya hesabından paylaşımda bulunan Fatih Portakal, "Bir araştırma oranı geldi. Tablo o ki, çok heyecanlı bir pazar akşamı yaşayacağız; hem Ankara hem de İstanbul için. Geçenlerde duymuştum, 1963’ten beri yerel seçimlerde İstanbul ve Ankara için parti benzerliği varmış. Bakalım kurala dönüşmüş bu durum değişecek mi? E o zaman haydi sandığa." ifadelerini kullandı.

Haftanın Özeti

www.yeniakit.com.tr internet sitesinde yayınlanan yazı, haber, röportaj, fotoğraf, resim, sesli veya görüntülü sair içeriklerle ilgili telif hakları Uğurlu Gazetecilik Basın Yayın Matbaacılık Reklamcılık Limited Şirketi’ne aittir. Bu içeriklerin iktibas hakkı saklıdır. İzinsiz ve kaynak gösterilmeksizin iktibas olunamaz; hiçbir surette kopyalanamaz, yeniden yayıma konulamaz.
Haber Tarihi: 24 Mart 2019 Pazar 13:22
  1. İstanbul
  2. Ankara
  3. Fatih Portakal
  4. 31 Mart yerel seçimleri
  5. FOX TV
  6. İsmail Küçükkaya

YORUM YAZ

  • ahmetahmet1 sa önce
    Aynı şeyleri yaptığı halde farklı sonuç bekleyen sadece aptallardır-Einstein.... bu kadar cehalet ya eğitimle, ya haşhaşilik ile mümkün olabilir:)
  • HarunHarun1 sa önce
    O zaman hazir olsun 1 nisanda ona saka yapip gene mort edecegiz
  • Salih Salih 1 sa önce
    Allahımalemi islama yardım et ülkeyi kaos ortamına sokmak isteyen zalimlere fırsat verme
  • avbavb1 sa önce
    İNŞAALLAH seçim akşamı suratın portakaldan limona döner.ulan portakal olduğun yerde kal.meymenetsiz,senigidi sahibinin sesi kırktaklacı seni. ALLAH CC. kedinin tırnaklarını uzatmasın
  • avbavb2 sa önce
    kendisideoy pusulasıyla sandığa girse yine değişmeyeceeek.islam düşmanı sahtekârlar gebersenizde HAK nurunu tamamlayacak.

Günün Özeti

Bugünkü Akit

Bugünkü Yazılar

Son Eklenen Haberler

24 Mart Dünya Tüberküloz Günü
  1. 24 Mart Dünya Tüberküloz Günü
  2. Ziraat Odası Başkanı Şahan, Bakan..
  3. "Türk iş insanları beraberliklerini..
  4. Kültür ve Turizm Bakanı Ersoy Antalya'da
  5. Gelendost’ta göl kenarındaki prefabrik..
  6. Denizlililer güneşli hafta sonunun..
  7. İskenderpaşa Cemaati'nden Cumhur..
  8. Erdoğan düşmanı sözde sanatçılara..
  9. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan:..
  10. "Sınır tanımaz ifadelerin son..
  11. Gercüş’te üzümün son durumu konuşuldu
  12. "İnşallah 1 Nisan'dan sonra bu zaferle..
  13. Yine düğün yine maganda! 8 yaşındaki..
  14. Traktör altında kalan 2 çiftçi..
  15. Erdoğan mitinge katılanların sayısını..
  16. Galatasaray'da yarın tarihi gün
  17. Çanakkale Şehitlerini Anma Kupası
  18. Gördes’te çiftçiler zararlı böcekler..
  19. Futbolun sultanları karda mücadele etti
  20. İmamoğlu’ndan seçime ilişkin iddialı..
Devletten aldığı emekli maaşıyla Türkiye'ye akıl vermişti! Tepkiler dinmiyor
Devletten aldığı emekli maaşıyla Türkiye'ye akıl vermişti! Tepkiler dinmiyor
Hindistan'la savaşın eşiğine gelen Pakistan: Bizi dünyada alt edecek hiçbir güç yok
Hindistan'la savaşın eşiğine gelen Pakistan: Bizi dünyada alt edecek hiçbir güç yok
Bahçeli tepki gösterdi: Bu çok yanlış!
Bahçeli tepki gösterdi: Bu çok yanlış!
Emekliye ek gösterge zammı! İkramiye de artacak
Emekliye ek gösterge zammı! İkramiye de artacak
Bahçeli yerel seçim sonuçları için tahminini açıkladı
Bahçeli yerel seçim sonuçları için tahminini açıkladı

Günün Karikatürü

24 Mart 2019
Bahçeli canlı yayında açıkladı! "Mesut Yılmaz TBMM'de beni ziyaret etti ve..."
Bahçeli canlı yayında açıkladı! "Mesut Yılmaz TBMM'de beni ziyaret etti ve..."
Son 10 yılda yapılana bak! Heykel belediyeciliği işbaşında
Son 10 yılda yapılana bak! Heykel belediyeciliği işbaşında