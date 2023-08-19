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Gündem Her saniyesi korkunç! O anlarda kamera kayıttaydı
Gündem

Her saniyesi korkunç! O anlarda kamera kayıttaydı

Yeniakit Publisher
2023-08-19 12:03:00 -

Hatay’ın Dörtyol ilçesinde seyir halindeki traktörden düşen 20 yaşındaki genç ezilerek hayatını kaybetti, o anlar kameraya yansıdı.

Kaza, Dörtyol ilçe merkezi Çaylı Mahallesi’nde meydana geldi.

Sürücü Emrullah Y. idaresindeki 31 VT 501 plakalı traktör; Kiremit Ocağı Caddesi'ne giriş yaptığı esnada sol tarafta yolcu konumunda bulunan Emrullah Kazan yere düştü.

Traktörün ezdiği 20 yaşındaki Kazan, olay yerinde yapılan ilk müdahalenin ardından hastaneye kaldırıldı. Hastanede yapılan tüm müdahalelere rağmen genç kurtarılamadı.

Polis ekipleri kazayla ilgili inceleme başlattı.

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