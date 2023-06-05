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Sağlık Her sabah bir adet yediğinizde... Ceviz suyunun bu faydasına inanamayacaksınız
Sağlık

Her sabah bir adet yediğinizde... Ceviz suyunun bu faydasına inanamayacaksınız

Yeniakit Publisher
2023-06-05 08:20:00 -
Her sabah bir adet yediğinizde... Ceviz suyunun bu faydasına inanamayacaksınız

Cevizi suya koyup elde edilen karışımın sağlık açısından faydaları saymakla bitmiyor.

Diyetisyen Rengin Özbey, ceviz suyunun sağlık açısından çok faydalı olduğunu ifade ederek, “Karın şişkinliği ve gaz problemine iyi gelir. Göbek eritme ve kilo vermeye başlayanlar her hafta tartıda olumlu sonuçlar aldığını görebilirler. Kolesterol, troide, yorgunluk, halsizlik ve sinirliğe iyi gelir.” dedi.

Amerikan Sağlık Bakanlığı’nın (FDA) cevizin içerdiği Omega-3 yağlarının hem zayıflamada hem beyin sisteminde yararlı olduğunu resmen kabul ettiğini kaydeden Diyetisyen Rengin Özbey, “Ceviz suyu içmek sadece zayıflama değil, genel vücut sağlığı için çok faydalıdır. Cevizin faydaları arasında, vücudun yağ yakmasını hızlandıran protein özleri içermesi vardır. Tokluk süresini uzatarak, aşırı açlık çekmeden kilo vermeyi sağlar. Cevizi suyu içerisinde bekletmek, özlerinin iyice suya geçmesini ve sizin daha çok fayda görmenizi sağlar. Sonuç mu? Sağlıklı ve hızlı zayıflama evrimini bizzat yaşarsınız. Ceviz suyu nasıl yapılır derseniz, bu gerçekten kolaydır!

Gece yatmadan önce bir bardak suyun içerisine bir tam ceviz koyup sabaha kadar bekletin. Uyandığınızda dişlerinizi fırçaladıktan sonra aç karnına suyu içip cevizleri yiyin. Emziren anneler, hamileler, diyabet, tiroid ve kolesterol hastaları için uygun olan ceviz suyunu, istediğiniz kiloya inene kadar her gün yapmalısınız.

Faydaları: Protein içeriğiyle yağ yakmayı hızlandırır. Omega 3 yağlarıyla sinir sistemini korur. Ara öğünde yenildiğinde tok tutup kilo verdirir. Karaciğeri güçlendirip hormonları dengeler. Detoks etkisiyle vücudu içeriden temizler. Doymamış yağ içeriğiyle kabızlığı giderir.” ifadelerine yer verdi.

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