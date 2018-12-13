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Her mantar yenmez

Mantarın boy, biçim ve bölge bakımından yüz bin kadar çeşidi vardır.

13 Aralık 2018 Perşembe 20:12
Her mantar yenmez


Aralarında tıbbi etkileri olanlar, gıda olarak kullanılanlar, zehirlenmelere sebep olanlar, hayvanlarda ve bitkilerde hastalık yapanlar, antibiyotik madde oluşturanlar ve kimya sanayiinde kullanılanlar bulunur. Yenen mantarların 500 kadar cinsi ve 13500 kadar türü vardır. Makbul olan türü şemsiye mantarıdır. Büyük ve göz alıcı bir şekildedir. Şapkası başlangıçta yuvarlak veya yumurta biçimindedir. Sonradan çan, şemsiye veya tabak şekline döner. Rengi beyazımtırak gri ile esmerimtırak gri arasında değişir. Çapı 25-30 cm kadardır. Eti yumuşak ve süt gibi beyazdır. Lezzeti hoştur. Yer mantarı da yenir. Huni biçimindedir. Şapkasının eti sarımtırak beyaz ve sarı kenarlıdır. Kokusu kayısıyı hatırlatır, lezzeti ise karabiberi... Fakat hazmı güçtür.

Mantar etin yerini tutar. Hattâ protein değeri etten fazladır. Yorgunluğu giderir. Düşünme ve öğrenme yeteneğini geliştirir. Kansızlığı giderir. Bedenin gelişmesinde yardımcı olur. Romatizma ve üremi olanlar yememelidir.

 

Haber Tarihi: 13 Aralık 2018 Perşembe 20:16
  1. mantar
  2. zehirli mantar
  3. mantar tüketirken dikkat edilmesi gerekenler

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