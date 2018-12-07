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Her kumaş farklı bakım istiyor

Kumaş türlerini ve uygulanması gereken bakım özelliklerini sizler için derledik...

07 Aralık 2018 Cuma 18:15
Her kumaş farklı bakım istiyor

Yünlü Kumaşlar

Isı yalıtımı çok iyidir yünlü kumaşların. Fakat yıkanmaya gelmez. Kuru temizleme olmalıdır. Yünlüler keçeleşmeye oldukça müsaittir. Zaman içinde sürtünmeden dolayı tüylenme olabilir. Deforme olmaması için sererek kurutulması gerekir. Yüksek ısıda yıkanmamalıdır. Çekmesine sebep olur.

Pamuklu Kumaşlar

Nemlenme özelliği yüksektir. Buna mukabil esnek ve dayanıklıldır. Yüksek ısılarda yıkarsanız renk atar ve dokusu bozulabilir. Özelikle koyu renk pamukluları ayrı yıkamaya özen göstermek gerekir.

Keten

Kırışma özelliği yüksektir. Ilık ütüyle ütülenmelidir. Kir tutma özelliği yoktur. Elde ve soğuk su ile yıkanması tavsiye edilir. Keten karışımlı kumaşların kuru temizlemeye gönderilmesi daha iyi olur.

Lycra Karışımlı..

Lycra sentetiktir. Yüksek ısıyla temasından kaçınılmalıdır. Kumaş içindeki lycra eriyebilir ve çok fazla çekebilir.

Polyester Kumaşlar

Yüksek ısıya karşı dayanıksızdır. Isıyla doğrudan temas etmemelidir. Kolay kırışmaz ve leke tutma özelliği düşüktür. Renk dayanıklılığı da çok iyidir Fakat yüksek ısıya karşı dayanıksızdır.

Örgü Yıkamanın Sırları

İster yün, ister merserize, ister sentetik iplikle yapılmış olsun.. Her zaman sadece ılık su kullanılmalı, durulamada bile. Durulamada ayrıca bol su kullanın.

- Giysileri sabunlu suya iyice daldırın ve çitilemeden nazik bir şekilde yıkayın.

- Örgü giysileri asla sıkmayın. Aksi takdirde giysileriniz elastikiyetini kaybeder ve deforme olurlar.

- Islak örgü giysilerinizi sıkmayın, kuru bir havlunun üzerine yayın. Üzerine de ikinci bir havlu koyun ve havlunun üstüne basarak fazla suyu alın. Sonra giysinizi, ısı kaynaklarından uzak bir yere koyun.

Denim Kumaşlar

Bazı denim kumaşlar yapısı itibariyle boya verebilir. Bu tür ürünlerin tek veya tersinden yıkanarak kumaş yüzeyinde damar izlerinin oluşması engellenebilir. Uzun zamanlı kullanımlarında kumaş yıpranabilir ve renk tonu da değişebilir.

 

Haber Tarihi: 07 Aralık 2018 Cuma 18:15
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