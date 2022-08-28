Her konuda bilmişlik taslayan Demet Akalın'a bak sen!

Samsun'da sahne alan Akalın, konserin başından itibaren kendisine ve dansçılarına lazer tutan şahsa sinirlendi. Akalın, şahsın dışarı çıkartılması için görevlileri harekete geçirdi.

Üzerine vazife olmayan her konuda bilmişlik taslayan ve attığı twitlerle ortamları geren şarkıcı Demet Akalın, kendisine lazer tutan izleyicisine "Programın içine s.çmaya hakkın yok" ifadelerini kullanarak büyük tepki çekti.

30 Ağustos Zafer Bayramı kutlamaları için Samsun'da sahne alan Demet Akalın, çılgına döndü.

Konserin başladığı andan itibaren kendisine ve dansçılara lazer tutan şahsa öfkelenen Akalın, şarkılarına ara verip uyarıda bulundu.

Konser alanında nabızlar yükselirken lazeri tutuan kişiyi gözüne kestiren Akalın, görevlileri şahsa yönlendirdi.

"Programın içine s.çmaya hakkın yok"

"Programın içine s.çmaya hakkın yok" ifadelerini kullanan Akalın, mikrofonuyla şahsa seslendi.

Demet Akalın ''O Zeki arkadaşı alın. Şşşt alo.. Gözümüze gözümüze lazer tutan abi. Hemen alın onu ordan. Hiç hakkın yok! Alın onu oradan. Programın içine s.çmaya hakkın yok Göremeyecek adam. Program başladığından beri ayıptır ya.'' ifadelerini kullanırken, görevliler şahsı konser alanından çıkardı.

"Bozma keyfini ver müziği"

Yaşanan tatsızlığın ardından "Bozma keyfini, ver müziği'' diyen Akalın, konserine kaldığı yerden devam etti.



