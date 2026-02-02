Her iki kişiden biri risk altında: Meme ve prostat vakalarında hızlı artış

Almanya'da sağlık gündemi, Robert Koch Enstitüsü tarafından yayımlanan ve toplumun geleceğine ışık tutan şok edici verilerle hareketlendi. 4 Şubat Dünya Kanser Günü öncesinde kamuoyuyla paylaşılan rapor, modern yaşamın en büyük sağlık tehditlerinden biri olan kanserin, ülkedeki her iki kişiden birinin kapısını çalacağını gösteriyor. Rakamlar sadece birer istatistik değil, toplumsal bir alarm niteliği taşıyor.

Enstitünün analizlerine göre, Almanya’da yaşayan erkeklerin yüzde 49’u, kadınların ise yüzde 43’ü hayatlarının bir döneminde kanser tanısıyla yüzleşmek zorunda kalıyor.

Özellikle erkekler için tablo biraz daha ağır; rapora göre her iki erkekten biri bu hastalıkla tanışırken, her yedi erkekten birine henüz 65 yaşına gelmeden teşhis konuluyor. Kadınlarda da durum pek farklı değil; her altı kadından biri emeklilik yaşına ulaşmadan kanser haberiyle sarsılıyor.

Aralık 2025'te tamamlanan "Almanya’da Kanser" başlıklı çalışmada, 2023 yılına ait kesinleşmiş veriler baz alındı. Bu verilere göre bir yıl içinde yarım milyondan fazla kişi kanser kervanına katıldı. Toplamda 517 bin 800 yeni hastanın kayda geçtiği bu dönemde; prostat, meme ve akciğer kanseri listenin en başında yer alıyor.

MEME KANSERİ VAKALARINDA KORKUTAN YÜKSELİŞ

Rapordaki en dikkat çekici detaylardan biri, kadınlar arasında en yaygın tür olan meme kanserindeki artış hızı oldu. 1999 yılında 30-49 yaş aralığındaki her 100 bin kadından yaklaşık 86’sında görülen bu hastalık, 2023 yılına gelindiğinde 108 vakaya kadar çıktı. Erkeklerde ise prostat kanseri en sık görülen tür olma özelliğini koruyor. Hem erkeklerde hem de kadınlarda akciğer ve kolon kanseri, en yaygın ikinci teşhis olarak kayıtlara geçti.

Hastalığın ölümcül yüzü de raporda kendine yer buldu. Almanya'da bir yıl içinde yaklaşık 229 bin kişi kanser sebebiyle yaşamını yitirdi. Hayatını kaybedenlerin 123 binini erkekler, 106 binini ise kadınlar oluşturuyor. Robert Koch Enstitüsü yetkilileri, Dünya Kanser Günü vesilesiyle vatandaşlara önemli bir çağrıda bulundu. Uzmanlar, kanserde erken teşhisin hayat kurtardığını hatırlatarak, herkesi tarama testlerini yaptırmaya ve düzenli muayene olmaya davet ediyor.