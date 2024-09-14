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Gündem Her haltı İslam'a ve Müslümanlara bağlayan seküler bağnazlar İsviçre'deki skandala ne diyecek?
Gündem

Her haltı İslam'a ve Müslümanlara bağlayan seküler bağnazlar İsviçre'deki skandala ne diyecek?

Yeniakit Publisher
2024-09-14 09:59:00 - 2024-09-14 10:03:26
Her haltı İslam'a ve Müslümanlara bağlayan seküler bağnazlar İsviçre'deki skandala ne diyecek?

İsviçre güzellik yarışması finalisti 38 yaşındaki Kristina Joksimovic'in ölümü ile ilgili kan donduran ayrıntılar ortaya çıktı. Joksimovic'in öldürüldükten sonra parçalarına ayrıldığı ve püre haline getirildiği belirlendi.

38 yaşındaki Kristina Joksimovic, şubat ayında İsviçre'nin Basel kentine yakın Binningen'deki evinde öldürülmüş halde bulundu. Thomas isimli 41 yaşındaki kocası gözaltına alındı ve ​​eşini öldürdüğünü kabul etti.

Thomas, eşini öldürdüğünü kabul ettikten sonra serbest bırakılmayı talep etti ancak bu talebi İsviçre Yüksek Federal Mahkemesi’nce reddedildi. İsviçreli haber ajansı BZ Basel'in haberine göre, cinayetle ilgili korkunç yeni ayrıntıların gün yüzüne çıktı.

Modelin kocası ve iki kızının babası, mart ayında eşini öldürdüğünü itiraf etti ancak modelin daha önce kendisine bıçakla saldırdığını ve kendisini korumak için bunu yaptığını söyledi.

Ancak adli tıp uzmanları boğuşma izine rastlamadı ve kadının ölüm nedeninin boğulma olduğunu tespit etti. Gazetenin ulaştığı otopsi raporuna göre, Joksimoviç'in cesedi testere, bıçak ve bahçe makasıyla parçalanmıştı.

Raporda, vücudunun bazı parçalarının el blenderi ile parçalanarak "püre haline getirildiği" ve kimyasal bir solüsyonda eritildiği belirtildi. Thomas, cesedinin bulunmasından bir gün sonra tutuklandı ve ifadesinde bir ay önce onu ölü bulduğunu ve panikle çamaşır odasında cesedini parçaladığını söyledi.

Savcılar çarşamba günü yaptıkları açıklamada, Thomas'ın "karısını öldürdükten sonra belirgin derecede yüksek düzeyde suç enerjisi, empati eksikliği ve soğukkanlılık" gösterdiğini ve bunu örtbas etmeye çalıştığını söyledi.

Savcılar ayrıca daha önce karısını boğduğunu da ortaya çıkardı.

Modellik yapan ve İsviçre’de düzenlenen güzellik yarışmasında finalist olan Joksimovic, 2017’de Thomas ile evlenmişti.

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Yorumlar

Mustafa

Küre'de yaparlar mezede çünkü İslâm düşmanlarıda yamyamlık var

nadim hatipoğulları

onlar aydın onlar demokrat hiç öyle bir şey yaparlarmı onlar insan haklarına çok büyük saygı duyarlar hiç insan öldürürlermi mesela filistinde ırakta dünyanın mazlum böigelerinde hiç insana kıyarlarmı siz yanlış yaznışsınız AKİT ONLAR HER GİTTİĞİ YERE DEMOKRASİ GÖTÜRMÜŞLERDİR YAKMIŞLARDIR SÖMÜRMÜŞLERDİR SEMİZLEŞMİŞLERDİR ALT ÜST ZENGİNLİKLERİNİ TALAN ETMİŞLERDİR İNSANLARI AKLA GELMEYECEK ŞEKİLDE ÖLDÜRMÜŞLERDİR AMA DEMOKRATLAR İNSAN HAKLARINA SAYGILILAR AVRUPANIN GÖBEĞİNDE BOSNADA YÜZ BİNLERİ KATLETTİLER HAYIR MÜSLÜMANLAR YAPTI ONLAR YAPARLARMI ONLAR SÜZÜLMÜŞ İNSANLARDIR PURO SABUNU İLE YIKANMIŞLARDIR ONLAR HİÇ KÖTÜLÜK YAPMAZLAR HİÇ.
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