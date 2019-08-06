Her gün iki adet muz yiyince bakın neler oluyor?

Muz neredeyse tüm dünyada en çok tüketilen meyveler arasında yer alır. Lezzetinin yanı sıra bolca vitamin ve minarel içeren muz sağlık için son derece önemlidir. Potasyum, magnezyum ve lifin yanı sıra muz B6 ve C vitaminlerini barındırır. Peki, sağlıklı bir beden için günde iki adet muz tüketmek neden önemli?

Günlük potasyum ihtiyacını karşılar

Muz daha öncede belirttiğimiz gibi iyi bir potasyum kaynağıdır. İki orta boy muz günlük potasyum ihtiyacının tamamını karşılar. Potasyum vücut için son derece önemlidir. Potasyum tansiyonun dengelenmesini sağlar. Ayrıca yeterli miktarda alınan potasyum kalp sağlığını korur.

Tansiyonu dengeler

Belirttiğimiz gibi dengeli bir tansiyon için potasyum son derece önemlidir. Günde iki adet muz tüketerek yaşadığınız tansiyon sorunlarını rafa kaldırmış olursunuz.

Kanser riskini azaltmış olursunuz

Yapılan bilimsel çalışmalar muzun kansere karşı son derece etkili bir meyve olduğunu kanıtlamıştır.

Sağlıklı sindirim sistemi

Muz içerdiği lifler nedeniyle sindirim sisteminin düzenlenmesine yardımcı olur. Günde iki adet muz yiyerek mutlu bağırsaklara sahip olabilirsiniz.

Kan şekerini dengeler

Muz içerdiği şeker sayesinde tatlı krizleriniz sırasında işinize fazlasıyla yarayacaktır. Bir miktar tarçın ile lezzetlendirdiğiniz muz, kilo almanızın önüne de geçecektir. Ayrıca muz kan şekerinizi de dengeler.

Yüzünüzü güldürür

Muz aynı bitter çikolata gibi mutluluk hormonlarının artmasına yardımcı olur.