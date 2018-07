Her gün dezenfekte edilmesi gereken eşyalar

MUTFAK BEZİ

Yapılan son bir araştırmaya göre mutfak bezleri ya da havluları evde en kirli eşyalardan biri. Her ne kadar kullandıktan sonra suyun altında temizlendiğini düşünseniz de aslında tam bir mikrop yuvası. Öncelikle her gün kullanıldığı için en çabuk kirlenen eşyalardan biri. Bu yüzden tezgâhı sildiğiniz ya da yemek yaparken elinizi sildiğini mutfak bezinizi (havlunuzu) mutlaka her gün değiştirmelisiniz.

Ya da iki günde bir çamaşır makinesine atın ve yenisini tezgâha çıkarın.

ANAHTARLAR

Anahtarların asansör düğmelerinden daha pis olduğunu biliyor muydunuz? Şaşırdınız değil mi? Çünkü bugüne kadar anahtarları temizlemek hangimizin aklına gelmiştir ki?

Hâlbuki bir düşündüğünüzde; anahtarları her yere koyuyor sonra elimizde taşıyoruz. Bunun sonucunda da evimize mikrop yuvası olan bir eşyayı sokmuş oluyoruz.

Tek yapmanız gereken antiseptik özelliği olan bir mendille her aklınıza geldiğinde anahtarlarınızı silmek.

BANYO FAYANSLARI

Duş aldıktan sonra banyoyu bir bez yardımıyla kurutuyor musunuz?

Duş aldıktan sonra banyoyu nemli bırakmak bakterilerin üremesine sebep oluyor. Bu durum banyo fayanslarının her geçen gün mikrop üretmesi demek.

MUTFAK SÜNGERİ

Mutfak süngerinin kullanım alanını düşününce temiz kalma olasılığının ne kadar düşük olduğunu tahmin ediyorsunuzdur. Her ne kadar bulaşık deterjanı kullanıyor olsanız da o bir sünger; ister istemez kir tabakasını içinde hapsediyor.

Eğer her iki günde bir süngeri atmak istemiyorsanız; süngeri önce kaynar suyla iyice yıkayın ve tüm bulaşık kalıntılarının gittiğine emin olun daha sonra da mikrodalgaya koyun ve kurutun.

Tabii bu yöntem sadece metalik olmayan bulaşık süngerleri için geçerli…

KAHVE PRESİ (FRENCH PRESS)

Evde kahve presi kullanıyorsanız size bir haberimiz var: Kullandıktan sonra mutlaka yıkayın. Ne kadar çok kirli kalırsa (bu belki 2 saat belki de 1 gün olabilir) o kadar çok mikrop yuvası haline geliyor ve temizlemesi her zamankinden zor oluyor.

Bu yüzden siz en iyisi kullandıktan hemen sonra parçalara ayırıp yıkamanız (Bulaşık makinesine koymak buna dahil değil).

KESME TAHTASI

Kesme tahtanız ister bambu olsun ister de plastik; kullandıktan sonra mutlaka sirkeli suyun içinde bekletin. Böylece bıçak izlerinin içinde kalan bakterilerden tamamıyla arınmış olursunuz.

KİRLİ BULAŞIKLAR

Ertesi güne bulaşık bırakmadan önce bir daha düşünün! Çünkü bulaşıkları ne kadar kirli tutarsanız o kadar çok bakteri üretiyorlar.