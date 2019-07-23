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Her gün canlarını hiçe sayıyorlar! "Tehlike soyadımız"

Tokat'ta Gaziosmanpaşa Bulvarı üzerinde bulunan üst geçiti kullanmayan yayalar, canlarını hiçe sayarken, bir vatandaş da "Tehlike soyadımız" ifadelerini kullandı.

23 Temmuz 2019 Salı 13:30
Her gün canlarını hiçe sayıyorlar! "Tehlike soyadımız"

Tokat'ta şehir merkezinde ana cadde üzerinde bulunan üst geçidi kullanmayarak altından yolun karşısına geçmeye çalışan yayalar hayatlarını tehlikeye atıyor.

Türkiye genelinde uygulamaya sokulan 'öncelik yayanın' projesiyle birlikte sürücüler yaya geçitlerinde geçiş hakkını yaya vatandaşlara vermeye başladı. Yapılan trafik denetimleriyle önceliği yayaya vermeyen sürücülere cezai işlemler de uygulanıyor. Bazı yayaların ise kendilerine tahsis edilen yaya geçitleri, üst geçitler ya da yaya geçitlerini kullanmaması sürücülere zor anlar yaşatıyor. Tehlikeli anların yaşandığı Tokat'ta Gaziosmanpaşa Bulvarı üzerinde bulunan üst geçit de bu zor anların yaşandığı noktalardan birisi olarak göze çarpıyor.

"Tehlike soyadımız"

Geçidin hemen altından akan yoğun trafiğe rağmen karşıdan karşıya geçmek isteyen vatandaşlar tehlikeye davetine çıkarıyor. Genelde vatandaşlar merdiven çıkmak istemediği için yaya üst geçidini kullanmadığı savunmasının yaparken, bir yaya ise "tehlike soyadımız" şeklinde ifadeler kullandı.

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Haber Tarihi: 23 Temmuz 2019 Salı 13:30
  1. Tokat
  2. Gaziosmanpaşa Bulvarı
  3. üst geçit
  4. trafik denetimleri
  5. öncelik yayanın

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