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Her gün bir fincan beyaz çay içmek kilo vermeyi hızlandırır mı?

Kilo vermek isteyenlerin favori içeceklerinden biri olan beyaz çay gerçekten işe yarıyor mu?

04 Ağustos 2019 Pazar 12:14
Her gün bir fincan beyaz çay içmek kilo vermeyi hızlandırır mı?

Son yıllarda kilo vermek isteyenlerin bir numaralı tercihi haline gelen beyaz çay hakkında daha çok bilgi edinmeye ne dersiniz? Beyaz çay; Camellia sinensis bitkisinin tohumları ve yapraklarından üretilmektir. Hoş bir tadı olan çay sağlık için son derece faydalıdır. İşte, beyaz çayın faydaları...

Antioksidan yönünden zengindir

Beyaz çay antioksidanlar yönünden son derece zengindir. Bu nedenle beyaz çay kronik hastalıkların meydana gelmesinin önüne geçer.

Kalp dostu

Beyaz çayda bulunan polifenoller kan damarlarının genişlemesine ve bağışıklık sisteminin güçlenmesini sağlar. Kötü kolesterolü düşüren beyaz çay kalp krizi geçirme ihtimalini bir hayli düşürür.

Diş sağlığı için önemli

Beyaz çay florür, kateşin ve tanen kaynağıdır. Yapılan bilimsel çalışmalar bu bileşiklerin plaklara neden olan bakterilere karşı savaştığını ortaya koymuştur.

Anti-kanser ürünü

Yapılan bilimsel çalışmalar beyaz çayın birçok kanser türüne karşı önleyici olduğunu kanıtlamıştır.

Kilo vermenizi kolaylaştırır

Beyaz çay içerdiği kafein ve kateşin ile metabolizmanın hızlanmasına yardımcı olur. Bu nedenle hızlıca kilo vermek istiyorsanız; beyaz çayı gönül rahatlığıyla tüketebilirsiniz.

Osteoporoza karşı koruyabilir

Beyaz çay içerdiği bileşikler sayesinde osteoporoz sorununun yaşanmasını en aza indirir.

Yıllara meydan okumanıza yardım eder

İçerdiği antioksidanlar sayesinde beyaz çay cildinizin yıllara meydan okumasına yardım eder.

Alzheimer'e karşı korur

Beyaz çay beyin sağlığı için son derece kıymetlidir. İçerdiği bileşikler sayesinde beyaz çay Parkinson ve Alzheimer hastalığı riskini bir hayli azaltır.

Beyaz çay nasıl demlenir?

Malzemeler:

  • 1 bardak sıcak su
  • 1 yemek kaşığı beyaz çay 

Suyu kaynattıktan sonra bir bardağa alın. Sıcak suyun içerisine beyaz çayı ilave edin. Çayınızın 4-5 dakika demlenmesini bekleyin. Çayınızı süzdükten sonra afiyetle içebilirsiniz. Arzu ederseniz çayınızı bal ve limonla tatlandırabilirsiniz. Günde iki fincandan fazla bitki çayı tüketmemeniz son derece önemlidir.

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Haber Tarihi: 04 Ağustos 2019 Pazar 12:14
  1. https://www.yeniakit.com.tr/etiket/

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