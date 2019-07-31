Her gün bir bardak nohut yerseniz; bakın vücudunuzda neler olacak!

Nohut sağlıklı bir beden için son derece faydalı baklagillerden biridir. Çorbalara, salatalara hatta hamur işlerine bile ayrı bir lezzet katan nohut ölçülü ve düzenli tüketildiğinde vücudunuz için inanılmaz yararlar sağlıyor. İşte, her gün bir su bardağı kadar nohut tüketmenin sağlığa olan faydaları:

Hızlıca inceleceksiniz!

Lif ve protein kaynağı olan nohut uzun süre tokluk hissi verir. Bu nedenle doyurucu bir öğünden sonra daha az yemek yemek isteyeceksiniz. Böylece hızlıca kilo vermeye başlayabilirsiniz.

Yıllara meydan okuyan bir cilde sahip olabilirsiniz

Nohut; C vitamini, E vitamini ve K vitamini yönünden son derece zengindir. Vitamin ve minarel deposu olan nohut cildin derin kırışıklarla mücadele etmesine yardımcı olur. Düzenli olarak tükettiğiniz nohut yıllara meydan okumanıza sandığınızdan çok daha faydalı olacaktır.

Güçlü kemiklere sahip olabilirsiniz

Kalsiyum, demir, magnezyum, çinkonun yanı sıra K ve A vitamini yönünden zengin nohut kemiklerin güçlenmesine yardımcı olur. Bu nedenle çocukluk çağında ve menopoz döneminde nohut kesinlikle tüketilmelidir. Çocuklarınıza nohutlu mamalar hazırlayarak onları bu leziz baklagille tanıştırabilirsiniz.

Keskin gözlerinizin arkasındaki sır!

A vitamini sağlıklı gözler için son derece önemlidir. A vitamini yönünden zengin olan nohut bu nedenle günlük beslenme programınızda mutlaka yer almalıdır.

Diyabet sizden uzak durabilir

Nohut kan şekerinin aniden yükselmesini önler. Yapılan bilimsel çalışmalar düzenli nohut tüketiminin tip 2 diyabeti önlediğini gözler önüne sermiştir.

Bağırsaklarınız çok mutlu olacak

Sağlıklı bir sindirim sistemi için düzenli lif alımı önemlidir. Lif yönünden zengin olan nohut sayesinde kabızlık ve şişkinlik sorunundan kurtulabilirsiniz.

Kalp krizi riskiniz bir hayli azalabilir

Yüksek tansiyon kalp hastalıklarının meydana gelmesini tetikler. Tansiyonun dengelenmesi için potasyum ve magnezyum tüketmeye özen göstermeniz gerekiyor. Bu konuda ise nohut şahane bir gıdadır. Düzenli nohut tüketimi sizi olası kalp hastalıklarından koruyacaktır.

Kanser riskini azaltır

Nohut sağlık için son derece faydalıdır. Yapılan bilimsel çalışmalar nohudun bazı kanser türlerine karşı koruyucu olduğunu kanıtlamıştır.

Saçlarınız güçlenir

A vitamini, B vitamini ve protein yönünden zengin olan nohut, saçlarınızın kolayca dökülmesini önleyecektir.

Unutkanlığa son

Nohut içerdiği vitamin ve minareller sayesinde bilişsel işlevlerinizin gelişmesine yardımcı olur.