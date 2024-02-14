Her gün bir avuç leblebi yerseniz ne olur? Doktorlar bile sonucuna çok şaşırıyor: neyden yapılıyormuş!
Hepimizin favori kuruyemişlerinin başında gelen leblebi, meğer vücudumuz için tam bir fayda deposuymuş. Hem uzun süre tok tutan hem de lezzetiyle vazgeçilmezimiz olan leblebinin faydalarını sizler için hazırladık… Şeyh Murat Gazi tarafından 1370-1390 yılları arasında bulunduğu düşünülen leblebinin ayrıntıları...
Leblebi, nohudun kavrulmasıyla hazırlanarak evlerimize taşınıyor. Ülkemizde özellikle Çorum, Tavşanlı ve Serinhisar bölgelerinde üretilen leblebi, onlarca farklı çeşide sahip. İster çayın yanına atıştırmalık olarak ister ara öğün olarak tüketin, leblebinin faydaları saymakla bitmiyor. 1 avuç sarı leblebinin kalorisi 55 kcal olarak biliniyor. İçeriğinde bol miktarda karbonhidrat, protein, yağ ve besin lifi bulunan leblebi; kalsiyum, sodyum ve demir gibi mineraller ile A, C ve E vitaminleri bakımından oldukça zengin. Gelin birlikte leblebinin faydalarına bir göz atalım…
LEBLEBİNİN FAYDALARI NELERDİR?
Leblebinin içeriğinde yer alan faydalı besin ve mineralleri öğrendik. Peki tüm bunlar vücudumuz için ne fayda sağlıyor? İşte leblebinin duyunca çok şaşıracağınız faydaları…
Düşük kalorisiyle özellikle diyet listelerinin vazgeçilmezi olan leblebi uzun süreli tokluk hissi sağlıyor
Mide yanması gibi birçok mide rahatsızlığının önüne geçiyor
İçinde yer alan proteinler sayesinde kan şekerinin dengelenmesini sağlıyor
Düzenli olarak tüketildiği takdirde bağışıklık sistemini güçlendirerek hastalıklara yakalanma riskini azaltıyorKötü kolesterolün kontrol altında tutulmasına yardımcı oluyor
İçeriğinde kalsiyum sayesinde kemik ve diş sağlığını olumlu etkiliyor
İltihaplara ve ağız yaralanmalarına iyi geliyor
Böbrek rahatsızlıklarının iyileşme sürecini hızlandırıyor
Hücre yenilenmesini hızlandırarak daha aydınlık bir cilt bariyeri oluşumunu destekliyor
Leblebi neyden yapılıyormuş....
Şeyh Murat Gazi tarafından 1370-1390 yılları arasında bulunduğu düşünülen leblebi, Türk lezzetlerindendir.
Leblebi, kuruyemiş çeşitleri arasında sevilen bir enerji kaynağıdır.
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Çeşitli tatlar ve kıvamlarla üretilen leblebinin farklı bölgelerdeki tüketimi ve üretimi de farklılık gösterebilir.
Protein ve lif bakımından zengin olan ve tokluk hissi veren leblebinin nasıl yapıldığını duyanlar, şaşkınlık yaşıyor.
Birçok aşama ile elde edilen leblebi bakın nasıl üretiliyor...Meğer nohutmuş
Leblebi, kavrulmuş ve genellikle tuzlanmış nohudun bir çeşididir.
Elenmiş ve temizlenmiş nohutlar fırınlarda ısıtılarak kurutulduktan sonra 3 gün çuvallarda bekletilir.
İkinci kez fırınlanır ve sonra düz bir alanda 20 gün boyunca yeniden kurutulur. Bu süre sonunda nohutlar yavaş yavaş leblebi halini almaya başlar.Üçüncü kez nohutlar fırınlanarak kabuklarından ayrılır ve sarı leblebi halini alırlar.
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