  • İSTANBUL
  • İMSAK
    00:00
    GÜNEŞ
    00:00
    ÖĞLE
    00:00
    İKİNDİ
    00:00
    AKŞAM
    00:00
    YATSI
    00:00
  • 0.0
  • 0.0
  • 0.0
Size daha doğru veriler sunabilmemiz için
lütfen konumunuzu seçin.
Son Haberler

Trafikte şoke eden görüntü!

Bir ilimizden daha petrol fışkırması an meselesi! Böyle hamle görülmedi

Derin bir oh çekebiliriz! Ünlü bira markası iflas etti

Arap aşiretleri PKK/YPG işgaline karşı birleşti! Deyrizor'da sıcak çatışmalar yaşanıyor!

Türkiye'den ABD'ye insanlık dersi! "Ankara bize yardım etti, o savunma sanayii ürünüyle ilgili fabrika kuruyoruz"

“Yargı AK Parti'nin elinde” öyle mi?! İBB istedi mahkeme iptal etti

Kardeş ülke Libya'da Türkiye'ye karşı büyük ayıp! Beşiktaş'a gelen ismi vatan haini ilan ettiler

Kanada'dan felaketin yaşandığı Erzincan'daki altın madeniyle ilgili kritik duyuru: Feshedilmiş bir şirket

Cumhurbaşkanı Erdoğan 12 yıl sonra Mısır'da! Erdoğan'ı Sisi böyle karşıladı! İşte dikkat çeken fotoğraflar

Sosyal medyada tepki yağıyor! Soykırım destekçisi Starbucks'a Akbank desteği
Kadın - Aile Her gün bir avuç leblebi yerseniz ne olur? Doktorlar bile sonucuna çok şaşırıyor: neyden yapılıyormuş!
Kadın - Aile

Her gün bir avuç leblebi yerseniz ne olur? Doktorlar bile sonucuna çok şaşırıyor: neyden yapılıyormuş!

Yeniakit Publisher
2024-02-14 21:01:00 - 2024-02-14 21:34:37
Her gün bir avuç leblebi yerseniz ne olur? Doktorlar bile sonucuna çok şaşırıyor: neyden yapılıyormuş!

Hepimizin favori kuruyemişlerinin başında gelen leblebi, meğer vücudumuz için tam bir fayda deposuymuş. Hem uzun süre tok tutan hem de lezzetiyle vazgeçilmezimiz olan leblebinin faydalarını sizler için hazırladık… Şeyh Murat Gazi tarafından 1370-1390 yılları arasında bulunduğu düşünülen leblebinin ayrıntıları...

Leblebi, nohudun kavrulmasıyla hazırlanarak evlerimize taşınıyor. Ülkemizde özellikle Çorum, Tavşanlı ve Serinhisar bölgelerinde üretilen leblebi, onlarca farklı çeşide sahip. İster çayın yanına atıştırmalık olarak ister ara öğün olarak tüketin, leblebinin faydaları saymakla bitmiyor. 1 avuç sarı leblebinin kalorisi 55 kcal olarak biliniyor. İçeriğinde bol miktarda karbonhidrat, protein, yağ ve besin lifi bulunan leblebi; kalsiyum, sodyum ve demir gibi mineraller ile A, C ve E vitaminleri bakımından oldukça zengin. Gelin birlikte leblebinin faydalarına bir göz atalım…

LEBLEBİNİN FAYDALARI NELERDİR?

Leblebinin içeriğinde yer alan faydalı besin ve mineralleri öğrendik. Peki tüm bunlar vücudumuz için ne fayda sağlıyor? İşte leblebinin duyunca çok şaşıracağınız faydaları…

Düşük kalorisiyle özellikle diyet listelerinin vazgeçilmezi olan leblebi uzun süreli tokluk hissi sağlıyor
Mide yanması gibi birçok mide rahatsızlığının önüne geçiyor
İçinde yer alan proteinler sayesinde kan şekerinin dengelenmesini sağlıyor
Düzenli olarak tüketildiği takdirde bağışıklık sistemini güçlendirerek hastalıklara yakalanma riskini azaltıyorKötü kolesterolün kontrol altında tutulmasına yardımcı oluyor
İçeriğinde kalsiyum sayesinde kemik ve diş sağlığını olumlu etkiliyor
İltihaplara ve ağız yaralanmalarına iyi geliyor
Böbrek rahatsızlıklarının iyileşme sürecini hızlandırıyor
Hücre yenilenmesini hızlandırarak daha aydınlık bir cilt bariyeri oluşumunu destekliyor

Leblebi neyden yapılıyormuş....

Şeyh Murat Gazi tarafından 1370-1390 yılları arasında bulunduğu düşünülen leblebi, Türk lezzetlerindendir.

Leblebi, kuruyemiş çeşitleri arasında sevilen bir enerji kaynağıdır.
ÖNE ÇIKAN VİDEO

Çeşitli tatlar ve kıvamlarla üretilen leblebinin farklı bölgelerdeki tüketimi ve üretimi de farklılık gösterebilir.

Protein ve lif bakımından zengin olan ve tokluk hissi veren leblebinin nasıl yapıldığını duyanlar, şaşkınlık yaşıyor.

Birçok aşama ile elde edilen leblebi bakın nasıl üretiliyor...Meğer nohutmuş

Leblebi, kavrulmuş ve genellikle tuzlanmış nohudun bir çeşididir.

Elenmiş ve temizlenmiş nohutlar fırınlarda ısıtılarak kurutulduktan sonra 3 gün çuvallarda bekletilir.

İkinci kez fırınlanır ve sonra düz bir alanda 20 gün boyunca yeniden kurutulur. Bu süre sonunda nohutlar yavaş yavaş leblebi halini almaya başlar.Üçüncü kez nohutlar fırınlanarak kabuklarından ayrılır ve sarı leblebi halini alırlar.

Canan Karatay'dan hasta olmak istemeyenlere özel tarhana tarifi: Kış hastalıklarına karşı önerdiği ortaya çıktı!
Canan Karatay'dan hasta olmak istemeyenlere özel tarhana tarifi: Kış hastalıklarına karşı önerdiği ortaya çıktı!

Kadın - Aile

Canan Karatay'dan hasta olmak istemeyenlere özel tarhana tarifi: Kış hastalıklarına karşı önerdiği ortaya çıktı!

Dökülmüş kaşları daha gür çıkartıyor! Bir tek damlayla binlerce kıl fışkırıyor: iyi görev yapan ‘bitkisel yağ’
Dökülmüş kaşları daha gür çıkartıyor! Bir tek damlayla binlerce kıl fışkırıyor: iyi görev yapan ‘bitkisel yağ’

Kadın - Aile

Dökülmüş kaşları daha gür çıkartıyor! Bir tek damlayla binlerce kıl fışkırıyor: iyi görev yapan ‘bitkisel yağ’

Türk mutfağının gözdesi: Tavuk Pilav! Ev yapımı, dolap kapakları sabah, akşam aşınacak! İşte tarifi
Türk mutfağının gözdesi: Tavuk Pilav! Ev yapımı, dolap kapakları sabah, akşam aşınacak! İşte tarifi

Kadın - Aile

Türk mutfağının gözdesi: Tavuk Pilav! Ev yapımı, dolap kapakları sabah, akşam aşınacak! İşte tarifi

Vücuttaki tüm iltihabı atıyor! Evinizde mutlaka bulundurun: adeta çelik gibi yapıyor! Zencefil iyi...
Vücuttaki tüm iltihabı atıyor! Evinizde mutlaka bulundurun: adeta çelik gibi yapıyor! Zencefil iyi...

Kadın - Aile

Vücuttaki tüm iltihabı atıyor! Evinizde mutlaka bulundurun: adeta çelik gibi yapıyor! Zencefil iyi...

Kuru incir: İçinde kefirden 10 kat fazla! O Çayın yanında en iyi gidiyor, kilosu 300 lira! Herkes bunu istiyor
Kuru incir: İçinde kefirden 10 kat fazla! O Çayın yanında en iyi gidiyor, kilosu 300 lira! Herkes bunu istiyor

Kadın - Aile

Kuru incir: İçinde kefirden 10 kat fazla! O Çayın yanında en iyi gidiyor, kilosu 300 lira! Herkes bunu istiyor

3 şey istikrarlı! Yapana bayram ettirecek! Metabolizmayı hızlandırıyor!
3 şey istikrarlı! Yapana bayram ettirecek! Metabolizmayı hızlandırıyor!

Kadın - Aile

3 şey istikrarlı! Yapana bayram ettirecek! Metabolizmayı hızlandırıyor!

Kas gevşetici bitkiler! Rahatlatan 7 çay tarifi: Herkes bir bir içiyor, etkili oluyor! Duyan soluğu markette aldı
Kas gevşetici bitkiler! Rahatlatan 7 çay tarifi: Herkes bir bir içiyor, etkili oluyor! Duyan soluğu markette aldı

Kadın - Aile

Kas gevşetici bitkiler! Rahatlatan 7 çay tarifi: Herkes bir bir içiyor, etkili oluyor! Duyan soluğu markette aldı

Antalya, Mersin ve Adana'da yok satıyor! Değerini Çinliler biliyor: Bardak bardak içen mum gibi eriyor! İlgili bilgiler
Antalya, Mersin ve Adana'da yok satıyor! Değerini Çinliler biliyor: Bardak bardak içen mum gibi eriyor! İlgili bilgiler

Kadın - Aile

Antalya, Mersin ve Adana'da yok satıyor! Değerini Çinliler biliyor: Bardak bardak içen mum gibi eriyor! İlgili bilgiler

Yaza dümdüz bir karınla gireceksiniz! Bu kürü uygulayan Haziran'a kadar 9 kilo verecek!
Yaza dümdüz bir karınla gireceksiniz! Bu kürü uygulayan Haziran'a kadar 9 kilo verecek!

Kadın - Aile

Yaza dümdüz bir karınla gireceksiniz! Bu kürü uygulayan Haziran'a kadar 9 kilo verecek!

1
Haberle ilgili yorum yapmak için tıklayın.
x

WhatsApp İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23