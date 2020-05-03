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Her gün binlerce kişinin akın ettiği sokaklar boş kaldı

Erzurum’da korona virüsle mücadele kapsamında 3 günlük sokağa çıkma kısıtlamasının son gününde cadde ve sokaklarda sessizlik devam etti.

Yeniakit Publisher
2020-05-03 14:39:05 -
Her gün binlerce kişinin akın ettiği sokaklar boş kaldı

Erzurum’da korona virüsle mücadele kapsamında 3 günlük sokağa çıkma kısıtlamasının son gününde cadde ve sokaklarda sessizlik devam etti.


İçişleri Bakanlığınca 30 büyükşehir ile Zonguldak’ta 3 günlük sokağa çıkma kısıtlaması getirilmesinin ardından kısıtlamanın sonuncu gününde Erzurum genelinde cadde, sokak ve meydanlar sessizliğini korudu. Polis ekipleri, kısıtlamanın üçüncü gününde de kent genelindeki farklı noktalarda kontroller gerçekleştirdi.


Kentte her gün binlerce kişinin akın ettiği caddeler boş kalırken, Erzurumluların çoğunun kısıtlamaya uyarak evlerinde kaldığı görüldü. Öte yandan, sokağa çıkma kısıtlamasına uymayan 77 kişiye 130 bin 687 lira idari para cezası uygulandı.

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