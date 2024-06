Her gün 10 çocuk sakat kalıyor

Birleşmiş Milletler Yakın Doğu’daki Filistinli Mültecilere Yardım ve Bayındırlık Ajansı (UNRWA) Başkanı Philippe Lazzarini, Gazze’de günde on çocuğun bir ya da iki bacağını kaybettiğini söyledi. Lazzarini yaptığı açıklamada, “Temel olarak Gazze’de her gün ortalama 10 çocuğumuz bir ya da iki bacağını kaybediyor. Günde on, bu da 260 günden fazla süren bu acımasız savaştan sonra yaklaşık 2 bin çocuk anlamına geliyor” dedi. BM çocuk ajansı UNICEF’in rakamlarına atıfta bulunan Lazzarini, bu rakamın “kolları ve elleri bile içermediğini ve bunlardan çok daha fazlasının olduğunu” söyledi. UNRWA Başkanı, yıkık dökük ve birçok imkandan yoksun hastanelerdeki duruma da dikkat çekerek, ampütasyonun genellikle “oldukça korkunç koşullarda” bazen de anestezi olmadan gerçekleştiğini söyledi.