Her gün 1 bardak havuç suyu için olacaklara şaşırın! Hastalıklardan kaçış çok kolay! Etkisi uzun sürüyor

Vitamini, potasyum, kalsiyum ve demir içeriği ile insan sağlığına pek çok faydası bulunmaktadır. Yüzde 90’dan fazlası su olan havuç aynı zamanda nişasta, sukroz ve şeker de içerir. Özellikle çocukların tüketmesi önerilen havuç kekten salataya kadar pek çok yerde kullanılır. Havuç suyu tüketimi de hem lezzetli hem de pratiktir.

Havuç Suyu Faydaları

Havuç suyu faydaları İbrahim Saraçoğlu gibi uzman doktorlar tarafından dile getirilir ve tüketilmesi önerilen sebze içecekleri arasında yer alır. Bu yüzden kişiler havuç suyu faydaları hakkında sıkça araştırma yapar. İşte havuç suyunun vücudumuza faydaları.

-Havuç suyu kilo vermek isteyen kişiler tarafından kullanılır. Metabolizmanın daha hızlı çalışmasına yardımcı olduğu için kilo verme sürecini hızlandırır.

-A vitamini deposu olduğu için göz sağlığı için birebirdir.

-Cilt sorunlarına iyi gelir. Özellikle sedef hastalığında y da deride döküntü problemlerinde iyileştirici etkisi bulunur.

-Bağışıklık sisteminin güçlenmesine yardımcı olur.

-Kanser türlerinin yayılmasına yardımcı olur.

-Kadınlar özellikle hamile kadınlar için çok değerli bir besindir.

-Yüksek kolesterolün düşmesine yardımcı olabilir.

-Zihinsel fonksiyonların daha iyi çalışmasına yardımcı olur.

Havuç Suyu Nasıl Yapılır?

Havuç suyunun yapımı basittir ancak sert bir kök sebze olduğu için sebze suyu sıkacağı ya da mutfak robotuna ihtiyaç vardır. Havuç suyu yapımı için ilk olarak havuçları yıkamalısınız. İyice yıkadığınız havuçları bıçak ya da meyve -sebze soyucu yardımı ile tıraşlayın. Tıraşlama işleminin ardından havuçları meyve suyu sıkacağına ya da doğrayıcı robota atın. Meyve suyu sıkacağında bu işlemi gerçekleştirirseniz pürüzsüz bir havuç suyu elde edebilirsiniz. Robot kullanacaksanız havuç suyunuz pütürlü olabilir. Pütürlü tüketmek istemeyenler havuç suyunu bir süzgeç yardımı ile süzebilir. Elde edilen havuç suyu limon ve zencefil ile karıştırılarak içilebilir.

Havuç Suyu Kürü

Havuç suyu kürü için tarif:

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5 ya da 6 adet havuç

İsteğe göre 1 limon suyu

İsteğe göre 1 çay kaşığı zencefil

Hazırlanışı:

Havuçları yıkayın ve soyacak ya da bıçak yardımı ile tıraşlayın.

Tıraşladığınız havuçları küp küp keserek blenderden geçirin. Eğer meyve suyu sıkacağı varsa robot yardımı ile havucun suyunu sıkın.

Ardından havuç suyunun içerisini limon suyu ve zencefil eklenir. İsteğe göre bir miktar daha suyla inceltilebilir.

Hazırlanan havuç suyu kürünü akşam yemeklerinden sonra içebilirsiniz.

Havuç suyu kürü sürekli yapılmamalıdır. Ara vermeden en fazla 3 ay tüketilebilir. 3 aydan sonra bir ay ara vererek tekrar kürü uygulayabilirsiniz.