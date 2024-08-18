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Gündem Her gelişinde ormanlarımız yanıyor! Gazeteci Murat Akan’dan önemli iddia
Gündem

Her gelişinde ormanlarımız yanıyor! Gazeteci Murat Akan’dan önemli iddia

Yeniakit Publisher
2024-08-18 20:41:00 - 2024-08-18 20:42:42
Her gelişinde ormanlarımız yanıyor! Gazeteci Murat Akan’dan önemli iddia

Türkiye günlerdir birçok ilde çıkan yangınlarla boğuşuyor. Sadece bölge halkının değil tüm Türkiye'nin derin bir üzüntüyle takip ettiği yangınlar için gazeteci Murat Akan önemli bir iddiada bulundu. Akan yangınların Bill Gates'in Türkiye'ye gelmesiyle ilgili olduğunu savundu.

İzmir'in pek çok ilçesi, Bolu, Manisa, Karabük, Aydın ve Uşak'ta günlerdir süren yangınlar Türkiye'nin ciğerlerini yaktı. Yetkililer birçok alanda yangınları kontrol altına almış olsa da hala süren yangınları sadece bölge halkını değil tüm ülke derin bir üzüntü ile takip ediyor.

 

KOMPLO TEORİSİ Mİ? GERÇEK Mİ?

Yangınlarla ilgili gelişmeler devam ederken ilginç bir komplo teorisi gazeteci Murat Akan'dan geldi. Akan geçtiğimiz günlerde Türkiye'ye gelen Teknoloji şirketi Microsoft'un kurucusu, dünyanın en zengin insanları arasında yer alan Bill Gates'in yangınlarla ilgisi olduğunu savundu.

Gates'in daha önce 'Lana' ismiyle gezdiği ve ismi 'Mar' olarak değiştirildiği belirtilen yat, Bodrum'a geldi. 107 metre uzunluğunda, 16 metre genişliğindeki yat, Yalıçiftlik açıklarına 'Blue' isimli lüks yatın yakınına demirledi.

 
ÖNE ÇIKAN VİDEO

Akan sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, "Bill Gates, lüks yatıyla yine Bodrum’a demirledi! Bu kaçıncı geliş? Dikkat ettiyseniz her gelişinde büyük yangınlar çıkıyor! Tesadüf müdür? Bu adamın “Türkiye’ye tatil aşkı” için geldiğini sanmıyorum…" ifadelerini kullandı.

 

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