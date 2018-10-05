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Her gecenin bir sabahı vardır

Yeni evliler için bir zaman sonra ekonomik sıkıntılar had safhaya gelebilir.

05 Ekim 2018 Cuma 19:13
Her gecenin bir sabahı vardır

Telaşla heyecanla kurulan yuva için yapılan masrafların faturalarını ödeme zorluğu ile karşılaşmak tatsız bir sorun haline gelebilir. Bunun yanı sıra yaman bir kış yaşıyoruz. Kiminin tuzu kuru. Kimi akşam evine götürecek ekmeğin endişesinde.. Bu arada politikacı seçim heyecanına girmiş, seçimi kazanma hırsı ile atıp tutmakta.. Medya; gazetesi televizyonu ile bu hırsı köpürtmekte; insanların tahammül gücünü daha da zorlayan tahrikler yapmakta.. Böyle bir ortamda ailede huzur ciddi tehlikelerle karşıkarşıya kalır. Bilhassa yeni evliler için kâbus gibi bir ortamdır bu.. Daha yolun başındayken gerginlikler yaşanabilir. Doğru, sıkıntılı günlerde insan bunalıyor. Gözü hiçbirşeyi görmüyor. Ya içine kapanıyor, ya da çevresini kırıp düküyor!

Fakat, bu kaosu sabırla, birbirinizi unutmadan, incitmeden aşmayı başarırsanız; ömür boyu mutluluk içinde yaşarsınız. Sabredin, birbirinizin derdiyle dertlenin ve illâ birlikte dua edin.

Haber Tarihi: 05 Ekim 2018 Cuma 19:13
  1. maddi zorluk
  2. evlilikte maddi zorluk

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