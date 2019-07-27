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Her gece uyumadan önce bir bardak zencefilli süt içerseniz bakın neler oluyor?

En faydalı baharatlardan biri olan zencefili sağlıklı bir beden için beslenme programınızın başköşesine yerleştirilmeniz çok önemli. İşte, her gece bir bardak zencefilli süt içince vücudunuzdan yaşanan değişiklikler…

27 Temmuz 2019 Cumartesi 13:11
Her gece uyumadan önce bir bardak zencefilli süt içerseniz bakın neler oluyor?

Zencefil dünyadaki en şifalı baharatlardan biridir. Taze ya da toz halinde tüketilebilin zencefili çaylarda, kurabiyelerde, tatlılarda gönül rahatlığıyla kullanabilirsiniz. Ülkemizde pek fazla yaygın olmasa da dünyanın farklı coğrafyalarında taze zencefil pilavlar da ve et yemeklerinde de kullanılıyor. Zencefilin tadını seviyorsanız siz de bu farklı lezzetleri deneyimleyebilirsiniz.

Şifa deposu

Zencefil ilaç sanayinde de sıklıkla tercih edilir. Tam bir şifa deposu olan zencefili düzenli olarak tükettiğinizde vücudunuzda önemli değişimler meydana gelir. Özellikle de uyumadan önce ılık süt ile karıştırıp içeceğiniz zencefil bedeninizi birçok hastalığa karşı korur. Peki, her gece bir bardak zencefilli süt içmenin faydaları nelerdir?

Karaciğeri temizler

Bilimsel çalışmalar zencefilin karaciğer için son derece faydalı bir ürün olduğunu ortaya koymuştur. Zencefil karaciğerde yağ asidi birikmesini önler. Bu nedenle her gece içeceğiniz bir bardak zencefilli süt karaciğerinizi toksinlerden arındırır.

Bağışıklık sistemini güçlendirir

Zencefil antibiyotik özellik taşır. Bu nedenle vücudun bakteriler ve mantarlara direncini arttırır.

İltihabı azaltır

Yapılan bilimsel çalışmalar düzenli ve ölçülü tüketildiği taktirde zencefilin vücuttaki iltihabı azalttığını kanıtlamıştır.

Kilo vermenize yardımcı olur

Zencefil metabolizmanın hızlanmasına yardımcı olur. Bu nedenle tüketeceğiniz zencefilli süt fazlalıklarınızdan kurtulmanıza yardımcı olur.

Osteoporozu önler

Kemik erimesi 40'lı yaşlardan sonra kadınlarda erkeklere oranla daha sık görülür. Özellikle menopoz döneminde uzmanlar kalsiyum tüketimine dikkat çeker. Ömrünüz boyunca güçlü kemiklere sahip olmak istiyorsanız; genç yaşlardan itibaren zencefilli süt içme alışkanlığını kazanabilirsiniz.

Mışıl mışıl bir uyku

Zencefilli ve ballı bir bardak ılık süt mışıl mışıl bir uyku çekmenize yardımcı olur. Arzu ederseniz sütünüzün içerisine zencefil ve balın yanı sıra zerdeçal ile tarçın da ekleyebilirsiniz.

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Haber Tarihi: 27 Temmuz 2019 Cumartesi 13:11
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