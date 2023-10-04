Her fırsatta yerli otomobili eleştiren CHP yandaşı İsmail Saymaz TOGG fabrikasında! Paylaşılan görüntü sonrası sosyal medyada fena tiye alındı!

Türkiye'nin yerli otomobili Togg'da teslimatlar sürerken fabrika farklı meskek gruplarındaki ziyaretçilerini ağırlamaya devam ediyor. Gemlik'teki fabrikanın son ziyaretçileri gazeteciler oldu.

Mehmet Akif Ersoy, Togg CEO'su Gürcan Karakaş'la birlikte fabrikayı gezmeden önce "İtalya'dayız" paylaşımı yaptı.

Ersoy'un paylaşımında daha önce TOGG hazımsızlığı ile bilinen İsmail Saymaz'ın da yer aldığı kareler dikkat çekti.

SOSYAL MEDYADA FENA TİYE ALINDI

Fotoğrafta yüzü gülmeyen İsmail Saymaz, sosyal medyada fena tiye alındı. Birçok kullanıcı "Utanır mısın" diye sorarken bazı kullanıcılar ise "İsmail hariç herkes mutlu ,küçücük kalmış.Hınzır çocuk İso", "İsmail'e İtalya'yı iyi gezdirin" paylaşımlarında bulundu.

ÖNE ÇIKAN VİDEO

Seçimden önce, seçimden sonra. Acaba Togg'u gezerken yüzü kızardı mı, Utandın mı İsmail?

GEÇTİĞİMİZ OCAK AYINDA TOGG'U HEDEF ALMIŞTI

Halk TV'den kovulan CHP'ye yakınlığıyla bilinen gazeteci İsmail Saymaz, Sözcü TV'de katıldığı canlı yayında Türkiye'nin yerli ve milli otomobili Togg'u hedef aldı.

Saymaz, teslimatlardan sonra yollarda sık sık görülecek olan Togg'u hazmedemeyen isimler arasına girdi..

Yerli ve milli otomobil hakkında skandal ifadeler kullanan İsmail Saymaz, "Sanki Türk toplumu daha önce öküz arabalarıyla gidiyordu" dedi.

"SANKİ BU TOPLUM HİÇ ARABA GÖRMEDİ, DAHA ÖNCE ÖKÜZ ARABALARIYLA GİDİYORDU"

Saymaz, şu ifadeleri kullandı:

TOGG çok enteresan bir durum. Sanki bu toplum hiç araba görmemiş. Sanki bu toplum daha önce öküz arabalarıyla gidiyordu, sanki asfaltı Erdoğan döktü.

Getirmişler arabayı, içine de birer bakan koymuşlar. Başarılı başarısız bakmamışlar bakan ya, Anadolu'ya köy köy gönderiyorlar. Türk milletini bu bodruma sokmaya utanmıyor musun?! Arabayı şehir merkezlerine çekmişler, aynasını tutan mı dersin, lastiğini kavrayan mı.

TOGG’u şoför koltuğunda deneyimleyen İsmail Saymaz’ın son sözü “Asfalt ağladı be!” oldu