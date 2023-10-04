  • İSTANBUL
  • İMSAK
    00:00
    GÜNEŞ
    00:00
    ÖĞLE
    00:00
    İKİNDİ
    00:00
    AKŞAM
    00:00
    YATSI
    00:00
  • 0.0
  • 0.0
  • 0.0
Size daha doğru veriler sunabilmemiz için
lütfen konumunuzu seçin.
Son Haberler

Atlantic Council'den Türkiye uyarısı: Zaman tükeniyor!

Bir ilimizde 'Ya Allah bismillah' deyip sondajı vurdular! Yerin altından fışkıracak diye herkes bekliyor

Araç satışında rüzgar tersine döndü! 200 bin TL'lik indirim ve sıfır faiz avantajı

Bölgede kılıçlar çekildi! AB ile gerilim had safhada

220 yıllık dev şirket iflas etti! 'Enerji maliyetlerini artık karşılayamıyoruz' diyerek havlu attılar

Almanya’da sağlık sistemi çökmenin eşiğinde! Bu kez doktorlar ayaklandı… ‘Yüzde 25’i iflas edecek!’

İşte CHP-HDP ittifakı Başörtüsüne hayır eşcinsel evliliğe evet

Kuruluş Osman’dan nefes kesen açılış: Anadolu ve Uçlar’ın büyük kavgası

İçişleri Bakanlığı duyurdu! Kendini patlatan teröristin kimliği belli oldu

Erdoğan yaralı polis ile görüştü: “Ahınız yerde kalmadı, bedelini ağır ödediler”
Sosyal Medya Her fırsatta yerli otomobili eleştiren CHP yandaşı İsmail Saymaz TOGG fabrikasında! Paylaşılan görüntü sonrası sosyal medyada fena tiye alındı!
Sosyal Medya

Her fırsatta yerli otomobili eleştiren CHP yandaşı İsmail Saymaz TOGG fabrikasında! Paylaşılan görüntü sonrası sosyal medyada fena tiye alındı!

Yeniakit Publisher
2023-10-04 12:22:00 -

Türkiye'nin yerli ve milli gururu TOGG, çalışmalarına hız kesmeden devam ederken bir yandan da Gebze'deki fabrikaya ziyaretçi akını yaşanıyor. Geçtiğimiz ay CHP'li vekillerin ziyaret ettiği fabrikada bu kez gazeteciler vardı. Fabrikayı inceleyen isimler arasında CHP yandaşı İsmail Saymaz'ın da olduğu ortaya çıktı. Her fırsatta TOGG'u eleştiren Saymaz'ın fabrikaya gitmesi ve sosyal medyaya düşen görüntülerde Saymaz'ın yüzünün gülmemesi fena tiye alındı. Seçimlerden önce eleştiri yağmuruna tuttuğu TOGG’u şoför koltuğunda deneyimleyen İsmail Saymaz’ın son sözü “Asfalt ağladı be!” oldu.

Türkiye'nin yerli otomobili Togg'da teslimatlar sürerken fabrika farklı meskek gruplarındaki ziyaretçilerini ağırlamaya devam ediyor. Gemlik'teki fabrikanın son ziyaretçileri gazeteciler oldu.

Mehmet Akif Ersoy, Togg CEO'su Gürcan Karakaş'la birlikte fabrikayı gezmeden önce "İtalya'dayız" paylaşımı yaptı.

Ersoy'un paylaşımında daha önce TOGG hazımsızlığı ile bilinen İsmail Saymaz'ın da yer aldığı kareler dikkat çekti.

SOSYAL MEDYADA FENA TİYE ALINDI

Fotoğrafta yüzü gülmeyen İsmail Saymaz, sosyal medyada fena tiye alındı. Birçok kullanıcı "Utanır mısın" diye sorarken bazı kullanıcılar ise "İsmail hariç herkes mutlu ,küçücük kalmış.Hınzır çocuk İso", "İsmail'e İtalya'yı iyi gezdirin" paylaşımlarında bulundu.
ÖNE ÇIKAN VİDEO

Seçimden önce, seçimden sonra. Acaba Togg'u gezerken yüzü kızardı mı, Utandın mı İsmail?

 

GEÇTİĞİMİZ OCAK AYINDA TOGG'U HEDEF ALMIŞTI

Halk TV'den kovulan CHP'ye yakınlığıyla bilinen gazeteci İsmail Saymaz, Sözcü TV'de katıldığı canlı yayında Türkiye'nin yerli ve milli otomobili Togg'u hedef aldı.

Saymaz, teslimatlardan sonra yollarda sık sık görülecek olan Togg'u hazmedemeyen isimler arasına girdi..

Yerli ve milli otomobil hakkında skandal ifadeler kullanan İsmail Saymaz, "Sanki Türk toplumu daha önce öküz arabalarıyla gidiyordu" dedi.

"SANKİ BU TOPLUM HİÇ ARABA GÖRMEDİ, DAHA ÖNCE ÖKÜZ ARABALARIYLA GİDİYORDU"

Saymaz, şu ifadeleri kullandı:

TOGG çok enteresan bir durum. Sanki bu toplum hiç araba görmemiş. Sanki bu toplum daha önce öküz arabalarıyla gidiyordu, sanki asfaltı Erdoğan döktü.

Getirmişler arabayı, içine de birer bakan koymuşlar. Başarılı başarısız bakmamışlar bakan ya, Anadolu'ya köy köy gönderiyorlar. Türk milletini bu bodruma sokmaya utanmıyor musun?! Arabayı şehir merkezlerine çekmişler, aynasını tutan mı dersin, lastiğini kavrayan mı.

TOGG’u şoför koltuğunda deneyimleyen İsmail Saymaz’ın son sözü “Asfalt ağladı be!” oldu

İsmail Saymaz çılgına döndü! Skandallar dizisi çileden çıkardı
İsmail Saymaz çılgına döndü! Skandallar dizisi çileden çıkardı

Medya

İsmail Saymaz çılgına döndü! Skandallar dizisi çileden çıkardı

İsmail Saymaz bombayı patlattı! AK Parti’nin İstanbul adayı bu 5 isimden biri olacak
İsmail Saymaz bombayı patlattı! AK Parti’nin İstanbul adayı bu 5 isimden biri olacak

Medya

İsmail Saymaz bombayı patlattı! AK Parti’nin İstanbul adayı bu 5 isimden biri olacak

İsmail Saymaz'dan İYİ Parti ile ilgili şok iddia! Tüm bunlar doğru mu Meral Hanım
İsmail Saymaz'dan İYİ Parti ile ilgili şok iddia! Tüm bunlar doğru mu Meral Hanım

Medya

İsmail Saymaz'dan İYİ Parti ile ilgili şok iddia! Tüm bunlar doğru mu Meral Hanım

CHP'li gazeteci İsmail Saymaz çileden çıktı: CHP ümitsiz vaka olmuştur! Parti sizin aile şirketiniz mi kardeşim?
CHP'li gazeteci İsmail Saymaz çileden çıktı: CHP ümitsiz vaka olmuştur! Parti sizin aile şirketiniz mi kardeşim?

Gündem

CHP'li gazeteci İsmail Saymaz çileden çıktı: CHP ümitsiz vaka olmuştur! Parti sizin aile şirketiniz mi kardeşim?

Haberle ilgili yorum yapmak için tıklayın.
x

WhatsApp İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23