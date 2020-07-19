Her evden 100 lira ve bir çocuk aldılar

Oğuzhan Gültekin Ankara

Kahraman Türk Silahlı Kuvvetlerinin yurtiçi ve dışındaki başarılı operasyonları, devletin şefkatli elini bölge halkına uzatması, Diyarbakır annelerin tüm dünyada yankı bulan evlat nöbeti ile teslim olanların sayısının her geçen gün artması, kritik isimlerin bile örgütten kopmasına neden oluyor. Mersin Emniyet Müdürlüğünce yürütülen ikna çalışması sonucu PYD/PKK elebaşlarından Salih Müslim'ün yeğeni Dalya Mahmut Müslim, önceki gün güvenlik güçlerine teslim oldu. Babasının, "Örgüte bir çocuk hediye edeceğim" sözü üzerine 14 yaşındayken Kamışlı’da örgüte katılan 21 yaşındaki Müslim, Suriye’de faaliyet gösteren ve Terörden Arananlar Listesi’nde kırmızı kategoride yer alan ‘Esma Samur’ kod adlı terörist Gülten Alataş’ın yakın korumalığını yaptı.

PKK'nın kadın yapılanması YJA Star karargahında 7 ay kalan Müslim, Murat Karayılan, Cemil Bayık ve Duran Kalkan gibi sözde üst düzey örgüt yöneticilerinin, toplantı amacıyla sık sık karargaha geldiklerini, 2-3 gün süren toplantılarda sürekli Türkçe konuşulup kararların da Türkçe yazıldığını aktardı.

Müslim, Türkiye'den bölücü terör örgütüne katılan teröristlerle Suriye'den örgüt saflarına geçenler arasında şiddetli fikir ayrılıkları ve kavgaların yaşandığını da beyan etti.

ABD ve Fransa askerleri eğitim veriyor

YPG'nin kadın yapılanması YPJ'nin dörtlü yürütme konseyi üyelerinin, Türkiye sınırında bulunan terör örgütü PYD/YPG mensuplarını denetleyip koordine ettiğini, eylem talimatı verip, lojistik ihtiyaçlarını karşıladığını belirten Müslim, örgütün her evden ‘vergi’ adı altında zorla 100 lira topladığını ayrıca her evden bir çocuğun da zorla YPG saflarına katıldığı bilgisini paylaştı.

Müslim, örgüt bünyesinde teröristlere yönelik drone eğitimlerinin daha çok ABD ve Fransa askerlerince verildiğini öne sürdü.