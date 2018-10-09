THY - TR Çıkışlı DAB
0553 313 94 23

Her eşyayı yere atan bir çocuğa sahipseniz...

Eline aldığı her şeyi fırlatan bir çocuk aslında ne anlatmak istiyordur? Çocukların bu davranışını nasıl anlamalıyız? Eğer "Çocuğum her şeyi yere atıyor" diyorsanız bu haberi okumadan geçmeyin.

09 Ekim 2018 Salı 17:18
Her eşyayı yere atan bir çocuğa sahipseniz...

DİKKAT ÇEKMEK İÇİN SEÇTİĞİ BİR YOL

Eline geçen oyuncak dahil her eşyayı fırlatan ve yere atan bir çocuğa sahipseniz, durumun zamanla baş edilmesi zor bir soruna dönüştüğünü bilirsiniz. Üstelik her çocuğun bu durumu yaşadığı bir çılgınlık dönemi oluyor ve bunu aşmak için ciddi bir sabra ihtiyaç duyabilirsiniz. Özellikle 18 ay - 2 yaş arasındaki çocukların atma oyunu daha büyük çocukların ise dikkat çekme ve iletişim kurmak için tercih ettiği karmaşık bir yol olan atma alışkanlığını REEM Nöroloji Merkezi'nden Nöroloji Uzmanı Dr. Mehmet Yavuz anlatıyor.

SINIRLARI SİZ ÇİZİN

Çocuklar dünyayı keşfetmek ve tanımak ister. Bunun içinse en kolay yolları eşyaları tanımaktan geçer. Bu bazen bir oyuncak bazense içi su dolu bir bardak olabilir. Çocuklar özellikle de 2 yaşından küçük olanlar, eşyaları alır, tutar, inceler ve atar. Bu, motor becerilerinin gelişmesi aşamasında her çocuğun yaptığı davranışlardır. Bu tarz davranışlar tehlikeli boyuta geldiklerinde ise aileler için endişe verici olabilir. Ancak ebeveynler şunu unutmamalıdır, çocuklar 2 yaşından önce sebep sonuç ilişkisi kuramazlar. Haliyle yaptıkları davranışların ne sonuçlar doğuracağını bilemezler. Bu durumda ebeveynler dikkatli olmalı ancak çocuklarının belli sınırlar dahilinde atma davranışı üzerinden deneyim kazanmalarına izin verilmelidir.

ÇOCUĞUNUZLA İNATLAŞMAYIN

Çocuklar, istediklerinin olması konusunda oldukça inatçı olabilirler. Ancak bu alanı oluşturan yine ebeveynlerin kendisidir. Siz çocuğunuz için ne kadar az özgür alan bırakırsanız ve her davranışa “Yapma, hayır” gibi yanıtlar verirseniz çocuğunuz o kadar öfkelenecek ve inatlaşacaktır. Bunun sonucunda ise havada uçuşan eşyaları görmek olası ihtimaller dahilindedir.” Hayır, sus, bağırma, ağlama” demeniz bu durumu besler ve çocuğunuzun tedirginliğini artırır. Oysa yapmanız gereken sabırlı olmak, inatlaşmamak ve onunla iletişime geçip anlamaya çalışmaktır.

 

 

Haber Tarihi: 09 Ekim 2018 Salı 17:18
  1. https://www.yeniakit.com.tr/etiket/

YORUM YAZ

    Bugünkü Akit

    Bugünkü Yazılar

    Son Eklenen Haberler

    Bencillik kötü bir alışkanlık
    1. Bencillik kötü bir alışkanlık
    2. Kadınlar neden sıkça alışveriş yapar?
    3. ABD'de istifa depremi!
    4. Islak mendillerdeki büyük tehlike
    5. Terör örgütü PKK'nın şehir..
    6. İngilizlerden Cenk bombası!
    7. Huzursuz bağırsak sendromu tehlikeli..
    8. TUR 2018'de ilk etabın kazananı..
    9. Sivas’ın Gürün ilçesinde kar yağdı
    10. Her eşyayı yere atan bir çocuğa..
    11. Saldırı hazırlığındaki 3 terörist..
    12. İstanbul'da evde nargile içen eşine..
    13. Gebelikte gıda zehirlenmesi şüphesi..
    14. Cücelik topuk testi ile anlaşılıyor
    15. Yarın hava nasıl olacak?
    16. Fikret Orman'dan zehir zemberek..
    17. HDP Diyarbakır İl Başkanı gözaltına..
    18. İngiliz Dışişleri: Eğer Kaşıkçı haberi..
    19. Gazze'ye sevindirici haber! Tankerler..
    20. Emziğin zararlarını biliyor musunuz?
    McKinsey’in kirli çamaşırları ortaya çıkıyor
    McKinsey’in kirli çamaşırları ortaya çıkıyor
    AK Parti ve MHP af konusunda anlaştı mı?
    AK Parti ve MHP af konusunda anlaştı mı?
    İşsizlik maaşı kaç ay alınır İşsizlik maaşı hesaplama
    İşsizlik maaşı kaç ay alınır İşsizlik maaşı hesaplama
    BİM Şok aktüel indirim ürünleri kataloğu listesi!
    BİM Şok aktüel indirim ürünleri kataloğu listesi!
    Koç’tan zorbalık
    Koç’tan zorbalık

    Günün Karikatürü

    9 Ekim 2018
    CHP'de Abdüllatif Şener iddiası!
    CHP'de Abdüllatif Şener iddiası!
    2018 nafaka miktarı ne kadar?
    2018 nafaka miktarı ne kadar?