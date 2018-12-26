Her elini kulağına atan keşke ezan okuyacak olsa! Kulak tıkanmış, ağrıyor olabilir

Kulak tıkanıklığı nasıl geçer? Tıkalı kulak nasıl açılır? Cevabını en doğru şekilde hastaneden randevu alıp, hekime görünerek alabilirsiniz. Kulak burun boğaz doktoruna gitmeniz doğru olacaktır.

Ama hani cumartesi, pazara denk geldi, ya da kış kıyamet hastaneye gidecek yol iz yok, veya bizim aklımıza gelmeyip de sizin başınıza gelebilecek bir sebeple hekime gidemiyorsanız, tavsiyelerimize iyi kulak vermelisiniz.

Kulak tıkanıklığı genelde ciddi bir durum olmasa da, tıkalı kulaklar kendi başlarına bir sıkıntı olabilir.

Tıkalı kulağı uluorta açmaya çalışmak fayda yerine ağır hasarlı zararlı verebilir.

Ancak tıkalı kulak nasıl açılırdan önce, kulak tıkanıklığı neden olur bilmek daha önemlidir. Çünkü kulak tıkanıklığı basit bir sebepten olabileceği gibi ciddi hastalıkların da habercisi olarak karşınıza çıkabilir.

Kulak neden tıkanır?

Kulaklar aşağıdakiler dahil olmak üzere çeşitli sebeplerden dolayı tıkanabilir :

-Yükseklikte, uçak kalkışında, kanyon veya tepelik arazide veya ılıca havuzunda suya dalış sırasında şiddetli basınç kulak tıkanmasına sebep olabilir. Hatta banyoda bile tıkanabilir..

-Dış kulakta kulak kiri birikmesi kulak tıkanması yapar.

-Her yaştan insan tıkanmış kulak sorunu ile karşı karşıya kalabilir. Ancak çocuklar daha fazla soğuk algınlığı ve gribal enfeksiyonlarla karşı karşıya olduklarında kulak tıkanıklığı sorunu çıkabilir.

Tıkanmış kulaklar nasıl belirti verir?

Kulak tıkanıklığında görünen belirtiler, kulak tıkanıklığının sebeplerine bağlı olarak değişkenlik gösterebilir. Kulak tıkanıklığının belirtilerini şu şekilde sıralayabiliriz:

-Kulakta dolgunluk hissi

-İşitme engelli

-Kulakta haşhaş, çınlama ve ıslık sesleri

-Bir enfeksiyondan ağrı

-Denge kaybı

-Kulak ağrısı

Tıkalı kulağın açılması için ilk yapılması gereken; östaki borusunun açılmasını sağlayıp basıncı hafifletmektir. Bu şekilde kulak rahatlayacaktır.

Peki bunu nasıl yapabilirsiniz? Sakız çiğneyebilirsiniz, esneyebilirsiniz ya da nefes alıp burun deliklerinizi ve ağzınızı kapatarak nefesinizi vermeye çalışır gibi yapabilirsiniz. Gülmeyin, bunlar hafif tıkanmalara basit çözümler.

Evde bitkisel çözümler nelerdir?

Kulak tıkanıklığı bitkisel yöntemlerle de tedavi edilebilir.

-Sıcak su torbası faydalı olabilir. Tıkalı kulağı açmak için uygulayacağınız sıcak kompres, östaki borusunun genişleyip rahatlamasını sağlayacaktır. Sıcak kompresi kulağınıza sıcak su torbası tutarak uygulayabilirsiniz. Sıcak su torbanız mevcut değil ise havlu ısıtıp kulağınıza tutabilirsiniz.

-Bir çay kaşığı zeytinyağını cezvede ılıtın. Ancak sıcak olmamasına dikkat etmelisiniz. Ilık zeytinyağını kulağınıza 3-4 damla damlatın ve diğer kulağınızın üzerine uzanın ve 10 dakika boyunca tıkalı olan kulağınız yukarıda kalacak şekilde bekleyin.

10 dakika dolduktan sonra zeytinyağı damlattığınız kulağınızı yan yatırın, aşağıya bakacak duruma getirin ve zeytinyağının iyice akmasını bekleyin.

-2 yemek kaşığı zeytinyağını bir kaseye dökün. Soyulmuş ve doğranmış sarımsağa 2 karanfil ekleyin zeytinyağına bırakın. Doğrama yerine karanfilleri de parçalayabilirsiniz. Kaseyi 10 ila 15 saniye boyunca mikrodalgada bekletin.

Yağı mikrodalgadan çıkarın ve ılınmasını bekleyin.

Ilık yağın birkaç damlasını, tıkalı kulağa damlatın.

Bu yöntem, kulaklarınızın kulak kiri ile tıkanması halinde anında rahatlama sağlarken, kulak iltihabından kurtulmak için de işinize yarayacaktır.

-Saç kurutma makinesini sıcak veya orta ısı ayarına getirin ve ılık havayı etkilenen kulağa yönlendirin.

Kulak kanallarını açmak ve kurutma işlemine yardımcı olmak için kulak memenizi aşağı doğru çekin.

Bunu bir seferde yaklaşık 5 dakika veya daha az yapın.

Biiznillâh, şifâ Allah'tandır..

Orucu bozar mı?

Diyanet İşleri Başkanlığı 'Kulak damlası orucu bozar mı?' sorusuna şu cevabı veriyor; Kulak ile boğaz arasında bir kanal bulunmaktadır. Ancak kulak zarı bu kanalı tıkadığından, ilaç boğaza ulaşmaz. Bu sebeple kulağa damlatılan ilaç orucu bozmaz. Kulak zarında delik bulunsa bile, kulağa damlatılan ilaç, kulak içerisinde emileceği için, ilaç mideye ulaşmayacaktır. Kaldı ki bu işlem yeme içme yani gıdalanma anlamı da taşımamaktadır. Dolayısıyla kulak damlası orucu bozmaz.

Göz damlası?

Diyanet İşleri Başkanlığı'nın açıklaması şöyle; Konunun uzmanlarından alınan bilgilere göre, göze damlatılan ilaç, miktar olarak çok az (1 mililitrenin 1/20’si olan 50 mikrolitre) olup bunun bir kısmı gözün kırpılmasıyla dışarıya atılmakta, bir kısmı gözde, göz ile burun boşluğunu birleştiren kanallarda ve mukozasında mesâmat (gözenekler) yolu ile emilerek vücuda alınmaktadır. Kaldı ki bu işlem de yeme içme değildir. Dolayısıyla göz damlası da orucu bozmaz.