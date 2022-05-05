Her devrin adamı Akif Beki’den ‘Başüstüne’ dönüşü! Dün Erdoğan’a bugün İmamoğlu’na

"Ahmet Davutoğlu'nun sağ kolu" Akif Beki, bugünkü köşe yazısında ağızları açık bıraktı. CHP'li İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu'nun Karadeniz turunda otobüsüne binen Akif Beki, İmamoğlu'nun her sözünü noktası virgülüne kadar aktardı, CHP'li ismin sözcülüğüne soyundu. Recep Tayyip Erdoğan'ın danışmanı olduğu dönemde, Erdoğan'ın sözlerine, "Başüstüne" diyerek akaran Akif Beki, şimdi de Ekrem İmamoğlu'na, "Başüstüne" dedi!.. Her devrin adamı olduğunu ispat eden Akif Beki'nin yazısının ilgili bölümü şu şekilde:

Adaylığı halinde İBB Başkanlığının, meclis çoğunluğu sebebiyle AK Parti’ye geçeceği sorulduğunda ise cevabı ilginçti.

Cumhurbaşkanlığını muhalefet kaybederse zaten görevden alınıp yerine kayyum atanacağını söylemeye getirdi.

Şöyle:

“Sayın Cumhurbaşkanı aynı hafta içinde iki konuşma yaptı. Söylediği söz aynen şu; 2023 genel seçimlerinden hemen sonra İstanbul’un gerçek sahibi AK Partili olacak. 2024 demiyor. Bunu niye demiş olabilir? Cevap bulun. Ondan sonra ben öbürüne cevap vereyim.”

İmamoğlu, geçmiş iş hayatının bile didik didik edilmesini, yapılan hazırlığa örnek gösterdi.

Bu sırada, Beylikdüzü’ndeki şantiyelerine yoğunlaşan bir müfettişi de şu iddiayla “ifşa” etti:

“Kendisini deşifre ediyorum. Hatta ihbarda bulunuyorum. Belediyeye gelen İçişleri müfettişi, nezaketen belediye başkanını ziyaret eder. Biri hariç gelenlerden hepsi ziyaret etti. O şahıs hariç. Ne hikmetse o şahıs, bu tür agresif konularda daha şey...İsmi Arif Yıldırım. Mersin’den AK Parti adayı kendisi. Şimdi de müfettiş. Benimle yüzleşemediği, korktuğu için gelemiyor. Dolayısıyla ben onun mesleğindeki atacağı adımlara kaygıyla ve kuşkuyla bakıyorum.”

Kendisiyle özel uğraşıldığına dair şuna da dikkat çekti:

“Benim buraya geleceğim, 2 buçuk aydır belliydi, biliniyordu. Bu dediğiniz (terörle ilişkilendirme ve yolsuzluk karalamaları), ben buraya geleceğim için köpürtülmeye başladı. Çocukça işler yapıyorlar. Yani şu son iki haftalık sataşmalar, nirvanaya bundan çıktı. Hani her gün olmaz ya, her gün hakaretler...”