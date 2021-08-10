Her çekilişin sonu CHP'ye çıkıyor! CHP'lilere araba çekilişi kıyağı

Suriyeli mültecilere yönelik skandal açıklamalarıyla gündem olan CHP’li Bolu Belediye Başkanı Tanju Özcan’ın eşi Meral Özcan ve CHP’li Mehtap Özcan Mısırlıoğlu’nun araba çekilişlerindeki şansı pes dedirtti. Bolu'daki ‘14 Burda Alışveriş Merkezi'nin alışveriş yapan müşterilerinin arasından düzenlediği otomobil çekilişini dönemin Cumhuriyet Halk Partisi Bolu Milletvekili, şu an Bolu Belediye Başkanı olan Tanju Özcan'ın eşi Meral Özcan’ın kazandığı ortaya çıktı. Asıl şaşkınlık verici tesadüf ise aynı alışveriş merkezinin bir diğer araba çekiliş sonucunda yaşandı. Bu ilginç tesadüf o dönem Bolulu vatandaşlar arasında da büyük tepkiye yol açmıştı.

CHP’ye çalışan AVM

2017’de Bolu 14 Burda Alışveriş Merkezi’nin araba çekilişinden Audi A3 marka otomobil kazanan CHP’li Özcan ailesinin ardından 2014 yılında yerel seçimlerde CHP’nin Bolu Belediye Başkan adayı olan Mehtap Özcan Mısırlıoğlu’nun da 2018’de çekilişe katılan 70 bin 460 kişi arasında son model Opel Corsa marka araba kazanan talihli olduğu anlaşıldı. CHP’li isimlerin arka arkaya araba çekilişi talihlisi olması şanstan öte bir skandal olarak nitelendirildi.’ 14 Burda AVM’nin de bağlı olduğu Esas Holding’in kurucusu Şevket Sabancı’nın torunu olan 14 Bura AVM Yönetim Kurulu Başkanı Kazım Köseoğlu’nun bu ilginç araba çekiliş sonucundan haberi olup olmadığı, CHP’li isimlere iltimas geçilip geçilmediği de halk arasında tartışılan konular arasında. 2017’de son model araba kazanan CHP’li Tanju Özcan’ın eşi öğretmen Meral Özcan’ın ‘14 Burda AVM’de mağazası olduğu da iddia edildi.

Bolulu vatandaştan haklı tepki

AVM’nin düzenlediği araba çekilişlerinin talihli isimlerinin CHP’li siyasetçiler olması vatandaşı da çileden çıkarttı. ‘Neden garibanlar değil de on binlerce kişinin arasından CHP’li milletvekilleri, siyasetçiler araba kazanıyor? Meral Özcan'a çıktı, Mehtap Özcan'a da çıktı. Bir dahaki çekilişte de Tanju Özcan'a araba çıkar artık” yorumları yapılırken “Mehtap Hanım’ın yerel seçim sloganı ’14 kazanacak Mehtap kazanacak’tı, gerçekten de kazan kazan olmuş’ sözleriyle Bolulu vatandaş tepkilerini dile getirdi.

İnönü de piyangodan parayı buldu

CHP’li siyasetçilerin şans oyunlarındaki ilginç tesadüfleri Tanju Özcan ve Mehtap Özcan Mısırlıoğlu’yla sınırlı değil. Türkiye'nin ikinci cumhurbaşkanı, ilk başbakanı İsmet İnönü’ye de Milli Piyango’nun 24 Ocak 1968 tarihli çekilişinden 50 bin TL çıkmıştı. İkramiye isabet ettiğinde 84 yaşında olan dönemin CHP Genel Başkanı İsmet İnönü'nün ikramiyesini kızı Özden Toker tahsil etmiş ve babasının hesabına tamı tamına 1968'teki 50 bin TL'nin günümüzdeki karşılığı 1 milyon 600 bin TL. (Cumhuriyet Altını üzerinden yapılan hesapla) yatırmıştı.