Her avantajı müşteriye yansıtıyor

Kamu bankalarının gayrimenkul piyasasını eski dinamiklerine kavuşturma çabasına sektörün güçlü firmalarından olan Teknik Yapı’dan destek geldi. Faiz oranlarının aşağı çekilmesinden kaynaklanan avantajı indirim oranlarına yansıtan şirket, ara ödemeleri müşterilerine yansıtma kararı aldı.

Güç birliği zamanı

Teknik Yapı, 2018 fiyatlarıyla satışta olan daire fiyatlarını Ziraat Bankası’nın faiz indiriminden doğan avantaj ile cazip hale getirdi ve müşterilerine daha fazla indirimi ara ödemesiz taksit olarak yansıtmaya başladı. “Gayrimenkul sektörünün içinde bulunduğu durgunluğu aşmak için atılan her adıma destek vermek, bizim en başta gelen önceliğimizdir” diyen Teknik Yapı Yönetim Kurulu Başkan Yardımcısı Umut Durbakayım, “Gün elbirliği ve güç birliği yapma günüdür. Gün, en uygun şartlarda konut ihtiyacı olanların talebini karşılama günüdür. Devletimizin en büyük kurumları, bu konuda ilk adımı atarak bizlere öncülük ediyorsa, biz de buna destek vermeliyiz” dedi.

Durbakayım, Teknik Yapı yönetimi olarak aldıkları karar doğrultusunda, müşterilerine sundukları katılım payını kesintisiz sürdürecekleri müjdesini vererek, bankanın sağladığı faiz avantajını yine konut alıcılarına aktaracaklarını kaydetti.