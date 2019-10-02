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Her alanda değişim dönemi

Hazine ve Maliye Bakanı Berat Albayrak tarafından açıklanan 2020-2022 dönemine ilişkin Yeni Ekonomi Programı (YEP) ile tarımdan sanayiye, büyüme ve istihdamı artıracak önlemler hayata geçirilecek.

02 Ekim 2019 Çarşamba 12:55
Her alanda değişim dönemi

Hazine ve Maliye Bakanı Berat Albayrak tarafından açıklanan 2020-2022 dönemine ilişkin Yeni Ekonomi Programı (YEP) ile tarımdan sanayiye, büyüme ve istihdamı artıracak önlemler hayata geçirilecek. İstihdamı artırmak için kurslar düzenlenirken, üretimi artırmak için devlet desteği sağlanacak.

İnşaatta tamamlama finansmanı

Kredi Garanti Fonu, bankaların talep ettiği tür veya nitelikte teminatı olmadığı için finansmana erişimde zorlanan firmalara, sektör odaklı ve bankalarla adil risk paylaşımı esasını gözeterek kefalet sağlayacak. Odak sektörlerde hedeflenen teknoloji tabanlı ürünlerin ticarileştirilmesine zemin hazırlayacak sanayi yenilik ağları desteklenecek. Büyük veri kaynaklarından ekonomik fayda sağlanmasına yönelik uygulamaların hayata geçirilmesi amacıyla Büyük Veri ve Yapay Zeka Enstitüsü kurulacak.

Adil risk paylaşımı

İnşaat sektöründeki durgunluğun önüne geçmek amacıyla tamamlanmaya yakın inşaat projelerine finansman desteği sağlanacak, böylece durgunluk kaynaklı istihdam kayıpları azaltılacak. Kredi Garanti Fonu, bankaların talep ettiği tür veya nitelikte teminatı olmadığı için finansmana erişimde zorlanan firmalara, sektör odaklı ve bankalarla adil risk paylaşımı esasını gözeterek kefalet sağlayacak. Büyük veri kaynaklarından ekonomik fayda sağlanmasına yönelik uygulamaların hayata geçirilmesi amacıyla Büyük Veri ve Yapay Zeka Enstitüsü kurulacak.

Tarımda teknolojiye odaklanma

Tarımda verimliliği artırmak amacıyla teknoloji kullanımı yaygınlaştırılacak. Ulusal Enerji Verimliliği Eylem Planı çerçevesinde enerji girdi maliyetleri azaltılacak. Türkiye Kalkınma ve Yatırım Bankasından oluşturulan Kalkınma Fonu ile yüksek katma değerli ve teknolojik ürünlerin üretimi desteklenecek. Yüksek ve orta-yüksek teknoloji seviyesindeki ürünlere yönelik yatırımları teşvik amacıyla Teknoloji Odaklı Sanayi Hamlesi Programı uygulanacak. KOBİ’lerin rekabet gücünü ve verimliliğini artırıcı stratejik birleşmeleri destekleyen mekanizmalar geliştirilecek.

Etki analizleri başlıyor

İş gücü piyasasında yasal düzenlemesi bulunan ancak yeterli uygulama alanı olmayan esnek çalışma biçimlerinin uygulanabilirliği artırılacak. İstihdam teşviklerinin etki analizi yapılacak, teşviklerin ihtiyaçlara göre yeniden tasarlanması sağlanacak. Yeni meslek alanları için kurslar düzenlenecek.

Finansal istikrara “tasarruflu” destek

-Türkiye’de finansal istikrarın güçlendirilmesi amacıyla tasarrufları artırarak sermaye piyasaları için kaynak oluşturacak çalışmalar yapılacak.

-Yeni Ekonomi Programı kapsamında, aralarında her doğan çocuğa bir banka veya katılım finans şirketi hesabı açılması, Tamamlayıcı Emeklilik Sistemi’nin sosyal tarafların mutabakatıyla hayata geçirilmesi, yurt dışı yerleşik Türk vatandaşlarına “Dövizli BES” uygulaması getirilmesinin de bulunduğu adımlar atılacak.

-Türkiye Emlak Katılım Bankası bünyesinde uzun vadeli tasarrufu teşvik edecek ve düşük maliyetle konut edinimi sağlayacak “Yapı Tasarruf Sandığı Sistemi” kurulacak.

-Emeklilik yatırım fonlarının Türkiye Elektronik Fon Alım Satım Platformu’nda işlem görmesi sağlanacak.

-YEP’e göre, yeni tarımsal destekleme modeli ile üretim ve verimde artış sağlanacak.

-Et arzını ve fiyat istikrarını güven altına almak için üretim ve verimlilik artırılacak.

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Haber Tarihi: 02 Ekim 2019 Çarşamba 12:55
  1. Hazine ve Maliye Bakanı Berat Albayrak
  2. Yeni Ekonomi Programı (YEP)
  3. Kredi Garanti Fonu
  4. Büyük Veri ve Yapay Zeka Enstitüsü
  5. İnşaat sektörü
  6. Ulusal Enerji Verimliliği Eylem Planı
  7. Türkiye Kalkınma ve Yatırım Bankası
  8. Teknoloji Odaklı Sanayi Hamlesi Programı
  9. KOBİ
  10. İş gücü piyasası
  11. Dövizli BES
  12. Tamamlayıcı Emeklilik Sistemi
  13. Türkiye Elektronik Fon Alım Satım Platformu

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