Her 5 kadından birinde var! İlaçla tedavisi mümkün değil

Medicana International Ankara Hastanesi Kadın Hastalıkları ve Doğum Uzmanı Doç. Dr. Zeynep Aslı Kaplan, kötü huylu miyom saptama oranının yüzde birin altında olduğunu ifade etti.

Uzmanlar, Miyomların özellikle üreme çağındaki kadınlarda, rahimde en sık saptanan iyi huylu tümörler arasında yer aldığını belirtiyor. Neredeyse her beş kadından birinde görüldüğü ifade edilen miyomlar, rutin jinekolojik muayenede tesadüfen saptanabilecekleri gibi çeşitli semptolara sebep olarak da varlığından haberdar edilebiliyor. Medicana International Ankara Hastanesi Kadın Hastalıkları ve Doğum Uzmanı Doç. Dr. Zeynep Aslı Kaplan, miyomların bulundukları bölge ve büyüklüklerine bağlı olarak şikayete neden olabileceğini belirtti.

Miyomların neden olduğu şikayetler

Miyoma bağlı görülen şikayetleri, kanama, ağrı, bası bulguları, karında şişlik ve kısırlık olarak sıralayan Kaplan adet kanamasının fazla olması, uzun sürmesi ve zaman zaman da ara kanamaların miyomlara bağlı olarak görülebileceğini söyledi. Miyomların neden olduğu şikâyetin bulundukları bölgeye göre değiştiğine işaret eden Kaplan, "Miyomlar idrar yollarına ve bağırsaklara baskı yaparak idrar yapmada zorluk, kabızlık gibi durumlara yol açabilir" bilgisini paylaştı.

“Kötü huylu miyom saptama oranı yüzde birin altında”

Kadın Hastalıkları ve Doğum Uzmanı Doç. Dr. Zeynep Aslı Kaplan, kötü huylu miyom saptanma oranının yüzde birin altında olduğunu söyledi. Düşük bile olsa bu oranının ciddiye alınması gerektiğini vurgulayan Kaplan, "Oranı ne kadar küçük gibi görünse de, kadınlarda en sık saptanan tümör olduğu göz önünde bulundurulunca, rakamlar da artmakta, hastalar ve hekimler için bu kitlelerin takibi önem kazanmaktadır" açıklamasında bulundu.

“Miyomların maalesef ki ilaç ile tedavisi mümkün değildir”

Miyomların oluşum nedeni ve tedavisi hakkında da bilgi verdi. Miyom oluşum sebebinin kesin olarak bilinmediğine dikkat çeken Kaplan, "Ailesel yatkınlık, östrojen hormonu fazlalığı, D vitamini eksikliği, siyah ırk gibi risk faktörleri miyomların oluşmasını ve büyümesini tetiklemektedir" bilgisini paylaşırken, sözlerine şöyle devam etti:

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“Bir kadında miyom saptandığında takibi ve tedavisi kişiye, yaşına, şikayetine ve gebelik beklentisine göre planlanmaktadır. Küçük boyuttaki, şikayete sebep olmayan ve hızlı büyümeyen miyomların çoğunlukla takibi uygun olmaktadır. Miyomların maalesef ki ilaç ile tedavisi mümkün değildir. Bazı ilaçlar sadece kısa süreli baskılama ve ameliyat öncesi tümörü küçültmek için kullanılabilir ancak devamlı kullanılabilen ve miyomu tamamen ortadan kaldıran bir ilaç tedavisi bulunmamaktadır."

Miyom tedavisinde cerrahi yöntemler

Öte yandan Kaplan, miyom ameliyatlarının açık ve kapalı olarak yapılabildiğini söyledi. Kapalı ameliyatların miyom yeri ve büyüklüğüne göre yapıldığına işaret eden Kaplan, "Kapalı ameliyata uygun olmayan hastalarda, kadının yaşı ve gebelik beklentisi göz önünde bulundurularak rahim koruyucu cerrahi yani sadece miyomun alınması veya rahimin tamamen ya da yumurtalıklarla birlikte alınması gündeme gelebilmektedir" açıklamasında bulundu.

Miyom tedavisi sonrasında izleyecek yol hakkında da bilgiler paylaşan Kaplan, "Miyom cerrahisi sonrasında gebelik planlayan kadınların, rahim dikişleri iyileşene kadar bir süre beklemesi gerekmektedir. Cerrahi olarak çıkarılan miyomun yeri ve büyüklüğüne göre, genellikle normal doğum önerilmemektedir" ifadelerini kullandı.