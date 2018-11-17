Her 4 ölümün birinden toksik hava sorumlu



Dünya nüfusunun %92'si kirli havayı soluyor ve yaklaşık 7 milyon ölüm her yıl hava kirliliğine atfediliyor. Dünyada bildirilen her 4 ölümün birinde toksik hava sorumlu.

Kapalı ortamdaki hava kirliliği, dış hava kirliliğinden daha tehlikeli veya daha fazla olabilir. Çoğu insan zamanının % 90'ından fazlasını evde geçirir.

Evinizdeki hava kirliliği seviyesi dışarıdan iki ila beş kat daha yüksek olabilir ve nefes aldığınız kirleticilerin bir kısmı bu kapalı ortamda 100 kat daha yoğun olabilir

İç hava kirliliğine yol açan iki temel kaynak, binayı ve içindeki her şeyi, mobilyalarınızı ve evinize getirdiğiniz kimyasal ürünleri oluşturmak için kullanılan malzemeler..



Kapalı hava kirliliğinin oluşmasını önlemek veya azaltmak için; o, hava geçirmez sözüm ona modern binaların düzgün şekilde havalandırılması gerekir.

Kapalı hava kalitesini iyileştirmenin en kolay yollarından biri her gün pencerelerinizi açmanızdır.

PEKİ NEREDE NE VAR?

Kalıplar

Su hasarları, yüksek nemli bölgeler ve banyolarda ve bodrum gibi evlerin nemli yerlerinde. En yaygın kalıplar Aspergillus, Stachybotrys ve Penicillium'dur; Aspergillus toz akarlarının birincil besindir.

Biyoerozoller:

Bunlar havadaki bakteri ve virüs gibi biyolojik canlılardır.



Hava işleme ünitelerinde insanlar, evcil hayvanlar, nemli yüzeyler, nemlendiriciler, havalandırma sistemleri, damlama tenceleri ve soğutma bobinlerinde.. (Legionnaires hastalığına ve "nemlendirici ateşine sebep olabilir")

Yanmanın yan ürünleri:

Tutuşmayan gazyağı ve gaz ısıtıcıları, gazlı ev aletleri, şömineler, bacalar ve ocaklar, tütün dumanı, otomobil garajlarındaki egzozda..

Tütün dumanı:

Sigaralar, purolar, nargilelerde..

Formaldehit:

Kontrplak ve sunta, üre-formaldehit köpük yalıtımı, şilteler, giyim, oje, kalıcı baskı tekstili, tutkal ve yapıştırıcılar, ocaklar, şömineler, preslenmiş ağaç ürünlerinde...

Arsenik:

Ahşap ürünleri korumak için kullanılan ve genellikle arsenik içeren böcek ilacında..

VOC 17: ( benzen, toluen gibi) Boyalar, çözücüler, ahşap koruyucular, odun tutkalı, aerosol spreyler, ev temizleyicileri ve dezenfektanlar, fotokopi makineleri / yazıcılar / fakslar, halılar, güve kovucular, hava spreyi, kuru temizlenmiş kıyafetler, hobi malzemeleri, böcek ilaçları, depolanan yakıtlar ve araba ürünlerinde..

PCBs, PBDE, tris fosfat, TPHP ve Firemaster 550 gibi alev geciktirici kimyasallar:

Poliüretan köpük minderler, halılar, şilteler, çocuk koltukları, elektronik eşyalar, plastik paspaslar, lastik egzersiz paspaslarında..

Pitalik:

Vinil döşeme, gıda ambalajlama, duş perdeleri, duvar kaplamaları, yapıştırıcılar, deterjanlar, kişisel bakım ürünleri, oyuncaklar ve PVC borularda..

Tarım ilacı:

Sebze ve meyvelerde, bahçe ve çim kimyasallarında..

Asbest:

Asbestli yalıtım, ateşe dayanıklılık ve / veya akustik malzemeler bozulması veya hasar görmesinde..



Kurşun, cıva, kadmiyum ve krom gibi ağır metaller:



Boya, araba, tütün dumanı, toprak ve tozda..

Radon: (uranyumdan gelen radyoaktif bir gaz)

Granit, kuyu suyu, toprak, dış hava, duman dedektörleri, saat ve saat gibi inşaat malzemelerinde. Radon, akciğer kanserinin ikinci önde gelen sebebidir..