Her 4 kişiden birinin derdi: Karaciğer yağlanması



Karaciğerin sağlığı için kesinlikle alkolden uzak durulması gerekiyor. Ayrıca sakatat etleri, yağlı etler, tavuk derisi ve butu, yumurta gibi hayvanî yağ oranı yüksek yiyeceklerden uzak durulmalı. Mümkün olduğunca az yağlı yemekler yemeye özen gösterilmeli..

Karaciğerin sağlığı için günlük taze meyve ve sebze çok faydalı. Özellikle karaciğerden toksik maddelerin atımına yardımcı olduğu için mevsiminde enginar yemekleri ihmal edilmemeli.. 'Karaciğer sağlığına yardımcı olur' görüşü ile diyette şeker ve şekerli besinlerin tüketimini artırmak doğru bir yaklaşım değil. Hatta aşırı miktarda şeker tüketimiyle enerji alımını arttırarak kilo artışı bile gerçekleşebilir.



Kahvaltıda düzenli olarak 1-2 tatlı kaşığı bal tüketmek yeterlidir. Baldaki bazı maddeler karaciğer dokusunu güçlendirerek, vücut için hayati önem taşıyan fonksiyonların yerine getirilmesinde önemli bir besindir. Balın karaciğer için çok faydalı olduğu bilinmektedir.

Ağrı kesici, ateş düşürücü ve kortizon türevi ilaçlar ile bazı antibiyotiklerin aşırı dozda ve uzun süreli kullanımı karaciğer yapısının bozulmasına sebep olabiliyor.

Karaciğerimiz vücudun en büyük ve metabolik açıdan en kompleks organı, bu sebeple karaciğerin sağlığına dikkat edilmeli. Vücutta karaciğer yağlanmasının azaltılması için değişik renkte meyve yenilmeli..

Aslında karaciğer yağlanması, başka bir hastalık sebebiyle oluşmaması halinde tek başına fazla endişe edecek bir hastalık değildir.

Her 4 kişiden birinin derdi bu

Karaciğer vücudun en büyük ve metabolik açıdan kompleks organı.. Vücutta karaciğer yağlanmasının azaltılması için değişik renkte meyve tüketilmelidir..

Normal yağ içeriği yüzde 10'dan daha az olan karaciğerde, bu oranın artması karaciğer yağlanmasına yol açar. Karaciğer yağlanmasının, bakteri, virüs, alkol, ilaç ve yaşlanma gibi sebepleri vardır.

Karaciğer yağlanması, kilo kaybı, ishal, ayaklarda ödem, cildin kuruması ve sarılığa yol açabilir. Unutmayalım ki bu hastalık kötü beslenmeler yuzünden her 4 kişiden birinde görülüyor artık!