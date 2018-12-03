THY- Euroleague
0553 313 94 23

Her 4 kişiden birinin derdi: Karaciğer yağlanması

Karaciğer vücudun en büyük ve metabolik açıdan kompleks organı...

03 Aralık 2018 Pazartesi 17:23
Her 4 kişiden birinin derdi: Karaciğer yağlanması


Karaciğerin sağlığı için kesinlikle alkolden uzak durulması gerekiyor. Ayrıca sakatat etleri, yağlı etler, tavuk derisi ve butu, yumurta gibi hayvanî yağ oranı yüksek yiyeceklerden uzak durulmalı. Mümkün olduğunca az yağlı yemekler yemeye özen gösterilmeli..

Karaciğerin sağlığı için günlük taze meyve ve sebze çok faydalı. Özellikle karaciğerden toksik maddelerin atımına yardımcı olduğu için mevsiminde enginar yemekleri ihmal edilmemeli.. 'Karaciğer sağlığına yardımcı olur' görüşü ile diyette şeker ve şekerli besinlerin tüketimini artırmak doğru bir yaklaşım değil. Hatta aşırı miktarda şeker tüketimiyle enerji alımını arttırarak kilo artışı bile gerçekleşebilir.

Kahvaltıda düzenli olarak 1-2 tatlı kaşığı bal tüketmek yeterlidir. Baldaki bazı maddeler karaciğer dokusunu güçlendirerek, vücut için hayati önem taşıyan fonksiyonların yerine getirilmesinde önemli bir besindir. Balın karaciğer için çok faydalı olduğu bilinmektedir.

Ağrı kesici, ateş düşürücü ve kortizon türevi ilaçlar ile bazı antibiyotiklerin aşırı dozda ve uzun süreli kullanımı karaciğer yapısının bozulmasına sebep olabiliyor.

Karaciğerimiz vücudun en büyük ve metabolik açıdan en kompleks organı, bu sebeple karaciğerin sağlığına dikkat edilmeli. Vücutta karaciğer yağlanmasının azaltılması için değişik renkte meyve yenilmeli..

Aslında karaciğer yağlanması, başka bir hastalık sebebiyle oluşmaması halinde tek başına fazla endişe edecek bir hastalık değildir.

Her 4 kişiden birinin derdi bu

Karaciğer vücudun en büyük ve metabolik açıdan kompleks organı.. Vücutta karaciğer yağlanmasının azaltılması için değişik renkte meyve tüketilmelidir..

Normal yağ içeriği yüzde 10'dan daha az olan karaciğerde, bu oranın artması karaciğer yağlanmasına yol açar. Karaciğer yağlanmasının, bakteri, virüs, alkol, ilaç ve yaşlanma gibi sebepleri vardır.

Karaciğer yağlanması, kilo kaybı, ishal, ayaklarda ödem, cildin kuruması ve sarılığa yol açabilir. Unutmayalım ki bu hastalık kötü beslenmeler yuzünden her 4 kişiden birinde görülüyor artık!

 

Haber Tarihi: 03 Aralık 2018 Pazartesi 17:23
  1. Ağrı
  2. karaciğer yağlanması

YORUM YAZ

    Bugünkü Akit

    Bugünkü Yazılar

    Son Eklenen Haberler

    Gana'da akademisyenlerin grevi hükümeti kızdırdı
    1. Gana'da akademisyenlerin grevi..
    2. Borsa günü düşüşle tamamladı
    3. Selden etkilenen Bodrum İlçe Stadı..
    4. Down sendromlu Cizreli gencin "polis..
    5. "Hedef engelsiz bir Türkiye olmalı"
    6. Arnavutluk'ta "Osmanlı Uygarlığı"..
    7. AB'den Kosova'ya "gümrük vergisi"..
    8. Başkan Tekintaş AA'nın fotoğraf..
    9. Üsküdar'da "Engelsiz Yaşam Merkezi"..
    10. Kargoyla sahte içkiye polis el koydu
    11. Kabataş-Bağcılar Tramvay Hattı'nda arıza
    12. Araç sahiplerine müjde! 32 kuruş..
    13. Bartu Soral kimdir nerelidir?
    14. GÜNCELLEME - Boşanmak üzere olduğu..
    15. Bodrum'da uyuşturucu satan 3 kişi..
    16. Buteflika ağır grip nedeniyle Suudi..
    17. Samsun'da çorbacıda silahlı kavga: 1..
    18. Cumhuriyet'in yalan haberine 'Soylu'..
    19. Osmaniye'de hastanedeki silahlı kavga
    20. Evlilikte ortak dil çok önemli
    ABD satışa takoz oldu! ATAK için yerli motor şart
    ABD satışa takoz oldu! ATAK için yerli motor şart
    Evi yanan Hollywood aktörü Butler'a Filistin'i hatırlattılar
    Evi yanan Hollywood aktörü Butler'a Filistin'i hatırlattılar
    Terör örgütü FETÖ'de büyük panik! Çözülmeyi önlemek için bakın ne yapmışlar
    Terör örgütü FETÖ'de büyük panik! Çözülmeyi önlemek için bakın ne yapmışlar
    Rusya'dan kritik açıklama: Erdoğan ile Putin anlaştı!
    Rusya'dan kritik açıklama: Erdoğan ile Putin anlaştı!
    Türkiye'yi tehdit eden ABD, S-400 karşıtı paket geliştirdi
    Türkiye'yi tehdit eden ABD, S-400 karşıtı paket geliştirdi

    Günün Karikatürü

    2 Aralık 2018
    İşte Türkiye ve ABD arasında yaklaşan 2 problem! "Münbiç ve Kaşıkçı'ya konsantreyiz, ama..."
    İşte Türkiye ve ABD arasında yaklaşan 2 problem! "Münbiç ve Kaşıkçı'ya konsantreyiz, ama..."
    AK Parti Kars’ta MHP’ye destek verecek
    AK Parti Kars’ta MHP’ye destek verecek