Her 4 alışverişten 1’i internetten

Dijitalleşen dünyada alışverişten giyime, gıdadan mobilyaya kadar hemen hemen tüm sektörler için online kanallardan işlem yapılıyor. Online kanallara duyulan güven ortamının artması ile birlikte e-ticaretin daha da artacağını dile getiren biletall.com CEO’su Yaşar Çelik, online seyahat pazarının büyüklüğünün dünyada 2020 yılında 800 milyar doları aşacağının altını çizdi. Online kanalların alışveriş alışkanlıklarımızda da değişikliklere neden olduğunu belirten biletall.com CEO’su Yaşar Çelik, ‘Günümüzde her 4 alışverişten biri internet üzerinden gerçekleşiyor. Türkiye’de e-ticaret harcamaları en çok seyahat sektöründe olurken dünyada ise moda ve güzellik malzemelerine yapıldı” ifadelerini kullandı.