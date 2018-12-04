Her 100 çocuktan birinde kalp hastalığı var

Ülkemizde ortalama yüz bebekte bir görülen kalp hastalıkları erken teşhis konulduğunda kontrol altına alınabilen ve tedavisi mümkün olan bir rahatsızlık.. Ailesinde kalp hastalığı bulunan bebeklerde görülme riski daha yüksek olan kalp hastalıkları bebekte maalesef teşhis konulmamış ani ölümlere sebep olabilmektedir.

Bebeklerde doğumdan kalp hastalığının belirtileri; bebekte sık nefes alma, nefes alırken burun kanatlarının açılıp kapanması, gögsünün inip kalkması, uyku düzeninin bozulması, derin uykuya dalamama, emerken yorulma, (5 dakikada bitecek bir biberon sütü 20 dakikaya kadar ancak bitirebilme.) çabuk yorulma ve terleme şeklinde özetlenebilir.

Bebeklerde kalp kası bozukluğu belirtileri ise; huzursuzluk, meme emmede zorlanma, derin uyuyamama ve ağlama nöbetleridir.

Hangi çocuklar daha fazla risk altındadır?

Annenin gebelikte bazı enfeksiyonları geçirmiş olması ve bazı ilaçların kullanılması, annenin sistemik hastalıklarının olması (diyabet, bağ dokusu hastalığı vs.) risk faktörüdür. Hamile anneden alkol, sigara ve uyuşturucu gibi toksinlere maruz kalan bebekler kuşkusuz daha fazla risk altında bulunmaktadır.

Çocuklarda en çok görülen kalp hastalıkları

Doğumdan kalp hastalıklarının önemli kısmını kalpteki delikler (VSD, ASD) teşkil ediyor. Ayrıca kapak ve damar darlıkları (kalpten çıkan aort ve akciğer damarlarının kapaklarındaki darlıklar, kalp içindeki mitral ve triküspit kapak hastalıkları), PDA denilen bebek doğmadan önce mevcut olup doğumdan sonra kapanması gerekirken bazen hemen kapanmayan, damar bağlantısı oluştururken az bir kısmı ise morarma ile giden durumlar da kalp hastalıkları oluşturmakta..



Sonradan oluşan kalp hastalıklar ise enfeksiyon, sistemik hastalıklar ve başka bir çok sebebe bağlı ortaya çıkabiliyor.



Bu iki grup hastalık dışında bu iki grup hastalıkla birlikte veya tek başına da oluşabilen, hekimler tarafından “ritim bozuklukları” denilen ayrı bir hastalık grubu daha bulunuyor.