Her 10 Türk'ten 4'ünün beş vakit namaz kılması Ertuğrul Özkök'ü rahatsız etti

14 Mayıs'ta yapılan cumhurbaşkanlığı seçimler öncesinde Kemal Kılıçdaroğlu'nun seçimi yüzde 60 ile alacağını dillendiren Ertuğrul Özkök, her 10 Türk'ten 4'ünün günde beş vakit namaz kıldığına dair yapılan araştırmanın uydurma olduğunu ifade ederek tepki çekti.

İşte Ertuğrul Özkök'ün yazısında yer alan o bölüm:

Hayatımın en inandırıcı olmayan araştırma sonuçlarından birini dün okudum.

İstanbul Politikalar Merkezi bir “Türkiye’de Dindarlık algısı” araştırması yapmış.

Aslında sonuçlar ilginç…

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Ama bir sonuç var ki…

Araştırmanın geriye kalan bütün sonuçları hakkında da şüphe doğurdu kafamda.

Şimdi sıkı durun…

Türkiye Cumhuriyeti vatandaşlarının yüzde 40’ı her gün beş vakit namaz kılıyormuş iyi mi…

Şaşırdım mı…

Hayır şaşırmadım.

İnandım mı…

Asla inanmadım.

Eğer gerçekten böyle diyorlarsa, Cübbeli Ahmet Hoca’nın bile inanmayacağı büyük bir yalan bu…

Yine de inandıysanız küçük bir ayrıntı vereyim belki fikrinizi değiştirirsiniz.

Araştırma telefonla yapılmış…

Halkın neredeyse üçte ikisinin telefonlarının dinlendiği korkusu ile yaşadığı bir ülkede yani…

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