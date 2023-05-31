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Hepsine 'istifa edin’ talebi! Bay Bay Kemal faturayı onlara kesti

Yeniakit Publisher
2023-05-31 16:47:00 -
Hepsine 'istifa edin’ talebi! Bay Bay Kemal faturayı onlara kesti

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın seçimden zaferle çıkmasının ardından CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, partisinin Merkez Yönetim Kurulu’nu (MYK) oluşturan genel başkan yardımcılarının istifasını istedi.

Seçimlerdeki hezimetlerinin ardından CHP'de hareketlilik sürüyor.

Birgün’ün haberine göre; Kılıçdaroğlu, Merkez Yönetim Kurulu’nu (MYK) oluşturan genel başkan yardımcılarının istifasını istedi. Konu yarın MYK toplantısında görüşülecek. Görevden alınacak bazı MYK üyelerinin de yeni MYK’de yer alacakları da belirtiliyor.

MYK’da yer alan isimler şu şekilde:

“Ahmet Akın, Ali Öztunç, Bülent Kuşoğlu, Bülent Tezcan, Devrim Barış Çelik, Faik Öztrak, Fethi Açıkel, Gamze Akkuş İlgezdi, Gökçe Gökçen, Gülizar Biçer Karaca, Lale Karabıyık, Muharrem Erkek, Oğuz Kaan Salıcı, Selin Sayek Böke, Seyit Torun, Veli Ağbaba, Yüksel Taşkın.”

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