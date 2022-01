Hepsijet Türkiye’nin ‘En İyi İş Yerleri’ arasında

Yakup Sarıçiçek

Ödülden duydukları memnuniyeti dile getiren Hepsiburada İnsan Kayakları Grup Başkanı Esra Beyzadeoğlu şöyle konuştu: “Tüm iştiraklerimizde ve iş fonksiyonlarımızda bu sene itibariyle elde ettiğimiz çalışan bağlılığı artışından dolayı çok mutluyuz. Yürüttüğümüz stratejik programlarla bir yandan şirketimizin sağlıklı büyümesini gerçekleştirirken bir yandan da önemli başarılara imza atıyoruz. Bu kapsamda benzer şekilde HepsiJet’le de gurur duyuyoruz. Hepsijet, kurulduğu 2016 yılında Türkiye’de e-ticaret taşımacılık ve teslimat sisteminin yeniden şekillenmesi için hedeflerini sıralarken, çalışanlarına verdiği değeri de merkeze aldığı felsefesiyle çalıştı. Hem Hepsiburada hem de stratejik yatırımı olan tüm şirketler olarak bizim için yaptığı iş ve ünvanından bağımsız olarak her çalışanımız son derece değerli. Ekip ile kurum kültürünün başarıya ulaşmada taşıdığı önemin farkındayız ve aynı vizyonla kurum kültürümüzün bir parçası olarak her kademeden çalışanlarımıza büyük değer veriyor, onları tüm süreçlerimize dahil ediyor, her türlü desteği veriyoruz.”