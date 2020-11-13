Hepsiburada’nın “Girişimci Kadınlara Teknoloji Gücü” programına Felis Ödülü

İSTANBUL (AA) - Hepsiburada’nın kadınların ekonomiye katılımını destekleyen Girişimci Kadınlara Teknoloji Gücü programı, bu yıl 15'incisi düzenlenen MediaCat Felis Ödülleri’nde, PR bölümüdeki kurumsal sosyal sorumluluk kategorisinde ödülün sahibi oldu.

Hepsiburada'dan yapılan açıklamaya göre, Türkiye ve bölgesinin önde gelen e-ticaret platformu Hepsiburada, dengeli bir ekonomik büyümede kadın girişimcilerin ve kadın istihdamının önemine inanıyor ve kadın girişimcileri destekliyor.

Hepsiburada’nın Kurucusu ve Yönetim Kurulu Başkanı Hanzade Doğan’ın liderliğinde 2017 yılında hayata geçirilen Girişimci Kadınlara Teknoloji Gücü Programı ile Hepsiburada, iletişim dünyasının en prestijli ödüllerinden MediaCat Felis Ödülleri’nde en çok başvuru alan kategorilerden olan kurumsal sosyal sorumluluk kategorisinde ödüle layık görüldü.

Hepsiburada program kapsamında sağladığı avantajlar, sunduğu eğitim ve mentorluk programları ile kadınların ekonomiye katılımını artırmayı ve kadın girişimcileri güçlendirmeyi hedefliyor.

Programa dahil olan kadın girişimcilere Hepsiburada platformunda mağaza açma, indirimli komisyon oranlarından faydalanma, dijital pazarlama ve indirimli kargo imkanı gibi destekler sunuyor.

Tasarım, el emeği, doğal ürünler, kurumsal hediyeler gibi başlıklarla özel sayfalar oluşturularak, programa dahil olan kadın girişimcilerin hikayeleri ve ürünleri web sitesi ve sosyal medya kanallarında öne çıkarılıyor. Banner ve reklam desteği ile işlerini geliştirmeleri ve daha fazla müşteriye ulaşmaları sağlanıyor.





- Hepsiburada’nın desteğiyle girişimci kadınlar işlerini 66 kat büyüttü





Hepsiburada Girişimci Kadınlara Teknoloji Gücü programına 3 yılda 72 ilden 9 bin kadın girişimci katıldı. Bunların yüzde 95’i satış başarısı gösterdi.

Hepsiburada’nın program dahilinde verdiği e-ticaret eğitimlerinden 1.200’den fazla kadın faydalandı. Hepsiburada iş ortakları arasında kadın oranı 3 yılda yüzde 6’dan yüzde 25’e yükseldi.

Programa katılan girişimci kadınlar önceki yıla göre işlerini 66 kat büyüttü. Şu an Hepsiburada pazar yerinde girişimci kadınlara ait 40’tan fazla kategoride, 110 binin üzerinde ürün bulunuyor.