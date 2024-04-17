Hepsiburada’da çok tavsiye edilen 1 numaralı indirimler başladı!

“En çok tavsiye edilen 1 numaralı indirimler” kampanyasında, La Roche Posay, Bioderma, L'Oréal, Camper ve Prada gibi birçok markada büyük indirimler mevcut. Aynı zamanda, moda kategorisinde Columbia, adidas, Koton, AVVA ve Nike; ev - yaşam kategorisinde English Home, Bella Maison, Chakra ve Tefal gibi sevilen markaların ürünleri de cazip fiyatlarla sunuluyor. Elektronik kategorisinde ise Monster, Samsung ve Anker gibi markaların ürünlerinde kaçırılmayacak fırsatlar müşterileri bekliyor.

Moda kategorisinin en çok ürünlerinde 1 numaralı indirimler

Moda kategorisinde çeşitli markalarda indirimler sunuluyor. Koton markalı ürünlerde sepette %35 indirim, İpekyol&Twist'te marka ürünlerde ise sepette %60'a varan indirimler müşterileri beklerken, U.S. Polo Assn.'de tüm indirimlere ek sepette %55 net indirim yer alıyor. AVVA'da sepette %25 net indirimin yanı sıra Mango'da sepette %50’e varan indirim kullanıcıları bekliyor.

Outdoor ve spor ürünlerinde Salomon, Nike, New Balance ve adidas markalarında %30’a varan, Columbia ürünlerinde sepette %40'a varan indirim sunuluyor.

Ayakkabı ve çanta kategorisinde birçok markada da cazip fırsatlarlar sunuluyor. Crocs markasında sepette %15 indirim fırsatı, Elle, Havaiannas ve Birkenstock markalarında ise sepette %30 indirim müşterileri bekliyor.

En beğenilen ev – yaşam ürünlerinde 1 numaralı indirimler

Züccaciye kategorisinde, Fissler ve Tefal markalarında sepette %15, Paşabahçe markalı ürünlerde ve Kütahya Porselen'de sepette %20’e varan indirim uygulanıyor. Schafer mutfak ürünlerinde sepette %30 indirim, Güral Porselen ürünlerinde sepette %35'e varan indirimlere ek olarak Jumbo markasında ise %50'ye varan indirim sunuluyor.

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Çok aranan gıda ve içecekkategorisinde 1 numaralı indirimler

Altınmarka ürünlerinde sepette %40 indirim sunulurken genel gıda ve içecek ürünlerinde de %35’e varan indirim uygulanıyor. Wefood markalı ürünlerde sepette %35 indirime ek olarak Fellas marka ürünlerde ikincisi 1 TL olarak müşterilerin beğenisine sunuluyor.

Popüler kişisel bakım ürünlerinde 1 numaralı indirimler

Elidor, Clear ve Dove saç bakım ürünlerinde %25 indirim ve Oral-B ürünlerinde sepette %20 indirim fırsatı müşterileri bekliyor. OGX, Neutgorena ve Le Petit Marseillais bakım ürünlerinde ise %15 indirim bulunuyor.

Ayrıca 30 Nisan’a kadar devam edecek kampanya kapsamında birçok markanın kişisel bakım ürünlerinde de %30 indirimler sunuluyor.

Favori elektronik ürünlerde 1 numaralı indirimler

Bilgisayar kategorisinde çeşitli avantajlar sunuluyor. Tabletlerde sepette net %5 indirim fırsatı, Huawei marka laptoplarda 500 TL'lik kupon fırsatı ve bilgisayar ve ekipmanlarında çok konuşulan fırsatlar müşterileri bekliyor. Ayrıca, oyuncu bilgisayarlarında ve ekipmanlarında avantajlı fırsatlar sunuluyor. Klavye ve mouse'larda %15'e varan indirimlerin yanı sıra, veri depolama ürünlerinde de çeşitli fırsatlara ek olarak monitörlerde cazip fırsatlar yer alırken, yazıcılarda da %10'a varan müşterileri bekliyor.

Kampanya kapsamında telefon aksesuar kategorisinde %50'ye varan indirimler, bluetooth kulaklıklarda özel fiyatlar, hızlı şarj ürünlerinde fırsatlar ve akıllı saat ve bilekliklerde süper fiyatlar müşterilere sunuluyor. Anker hızlı şarj grubunda sepette %20 net indirim ve Spigen ürünlerinde sepette net %30 indirim fırsatları da müşterileri bekliyor.

Ayrıca elektrikli mutfak aletlerinde, ütü ve süpürgelerde sepette %10 net indirim ve seçili Siemens kahve makinelerinde de sepette %5 net indirim uygulanıyor.

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